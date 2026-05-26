Poznato kad Novak igra drugi meč na Rolan Garosu: Užasan termin za najboljeg svih vremena

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, u kojem će igrati protiv Valentana Rojea. Srpski teniser na teren neće izaći prije 16 časova.

Đoković će na teren Filip Šatrije izaći tek po završetku prva dva meča. Najprije će na teren Poljakinja Iga Švjontek od 12 časova, koja će snage odmjeriti sa Sarom Bejlek, dok će poslije njih Elina Svitolina igrati protiv Keitlin Kevedo.

Prema tome, Srbina ne bi trebalo očekivati prije 16 časova. Očekivalo se da će Novak Đoković, kao velika zvijezda, dobiti večernji termin, kao što je to bio slučaj u prvom meču, ali se čini da čak ni činjenica da igra protiv domaćeg tenisera nije bila dovoljna da program bude završen nastupom najboljeg svih vremena.

Na sve to, problem za Srbina mogla bi da predstavlja i velika vrućina tokom dana u Parizu. Srpski as je uglavnom imao večernje termine, dok su ovog puta organizatori Rolan Garosa riješili da program zatvore Nijemac Saša Zverev i Čeh Tomaš Mahač.

Kad igraju ostali srpski teniseri?

Srbija ima još predstavnika na velikom turniru u Parizu. Pomno će se pratiti mečevi u srijedu, pošto će Hamad Međedović igrati protiv Kaspera Ruda od 17 časova na stadionu Suzan Leglen, dok će Miomir Kecmanović odmjeriti snage sa Nunom Borgesom na terenu 12, a njihov susret je oko 15 časova.

