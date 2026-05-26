logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kad Novak igra drugi meč na Rolan Garosu: Užasan termin za najboljeg svih vremena

Poznato kad Novak igra drugi meč na Rolan Garosu: Užasan termin za najboljeg svih vremena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će na teren tek poslije 16 sati.

Kad Novak Đoković igra 2. kolo Rolan Garosa Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, u kojem će igrati protiv Valentana Rojea. Srpski teniser na teren neće izaći prije 16 časova.

Đoković će na teren Filip Šatrije izaći tek po završetku prva dva meča. Najprije će na teren Poljakinja Iga Švjontek od 12 časova, koja će snage odmjeriti sa Sarom Bejlek, dok će poslije njih Elina Svitolina igrati protiv Keitlin Kevedo.

Prema tome, Srbina ne bi trebalo očekivati prije 16 časova. Očekivalo se da će Novak Đoković, kao velika zvijezda, dobiti večernji termin, kao što je to bio slučaj u prvom meču, ali se čini da čak ni činjenica da igra protiv domaćeg tenisera nije bila dovoljna da program bude završen nastupom najboljeg svih vremena.

Na sve to, problem za Srbina mogla bi da predstavlja i velika vrućina tokom dana u Parizu. Srpski as je uglavnom imao večernje termine, dok su ovog puta organizatori Rolan Garosa riješili da program zatvore Nijemac Saša Zverev i Čeh Tomaš Mahač.

Kad igraju ostali srpski teniseri?

Srbija ima još predstavnika na velikom turniru u Parizu. Pomno će se pratiti mečevi u srijedu, pošto će Hamad Međedović igrati protiv Kaspera Ruda od 17 časova na stadionu Suzan Leglen, dok će Miomir Kecmanović odmjeriti snage sa Nunom Borgesom na terenu 12, a njihov susret je oko 15 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC