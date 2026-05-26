Niko ne priča o pobjedi Novaka Đokovića zbog ovoga: Detalj privukao veću pažnju i od tri sata borbe

Način na koji je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proslavio pobjedu privukao je veliku pažnju, možda i više nego plasman u drugo kolo Rolan Garosa

Legendarni Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, nakon što je pobijedio Đovanija Mpeši Perikara poslije skoro tri sata borbe. Bilo je uspona i padova tokom meča, ali ono što je ostalo najupamćenije jeste reakcija srpskog tenisera poslije pobjede. Srpski teniser je trijumf ispratio plesom, a sa tribina mu se pridružila i ćerka Tara.

Novak Đoković je zanjihao kukovima i vjerovatno nema navijača koji nije uživao u pogledu na najnoviji način proslave pobjede. Novak je dosad svirao violinu, ali je izgleda riješio da promijeni ritual. Iako nije bio miljenik na Filip Šatrijeu, jer je igrao protiv domaćeg igrača, Novak je na kraju dobio ovacije publike.

Novak Djokovic’s daughter and son walked on court to congratulate him after he won his opening match at Roland Garros.



Novak Djokovic and his daughter Tara danced after his win last night #RolandGarros

Novak Djokovic doing a secret handshake with his son Stefan after his win over Mpetshi Perricard at Roland Garros



Zaplesao je Novak, zaplesala je i Tara, a onda su nasljednici najboljeg svih vremena riješili da siđu i na teren i budu dio nove pobjede svog oca. Zagrljaj sa Stefanom i Tarom postao je još jedna zanimljiva tema u medijima. Ponos i emocije na jednom mjestu – srpski teniser se toplo osmijehnuo sinu i ćerki, a onda ih čvrsto zagrlio.

I tu nije bio kraj iznenađenjima, pošto smo u nastavku mogli da vidimo i pozdrav Đokovića juniora i seniora. Vidjeli smo nešto slično pozdravima koje neprestano viđamo u NBA ligi, a sve češće i među američkim igračima u Evropi. I dok uživamo u igri čovjeka koji je na zalasku karijere, može se zaključiti da Novak Đoković živi svoj san. Još davno je govorio da mu je jedan od ciljeva da ga sa tribina gledaju djeca, koja će pamtiti neke od najvažnijih mečeva u njegovoj karijeri.

Novak Đoković će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv još jednog domaćeg igrača. Valentin Rojer je naredni rival najboljem svih vremena.

Novak ima nekoliko dana odmora, sasvim dovoljno da se oporavi od zahtjevnog susreta u prvom kolu u Parizu. "Prije svega je anticipacija bitna, uz strpljenje. Uspio sam da budem dovoljno koncentrisan u ključnim momentima kada sam, uz fokus, iskoristio ukazane šanse. To su mi bile prve brejk šanse koje sam iskoristio. Bilo je komplikovano, ali nekako sam poboljšao servis i stvari su došle na svoje mjesto", rekao je Đoković poslije pobjede u prvom kolu Rolan Garosa.