Luku Dončića ne zanima ni reprezentacija, ni NBA: Slovenac digao ruke od svega samo da bude sa njima

Autor Bojan Jakovljević
Luka Dončić objavio je prelijepe fotografije na društvenim mrežama.

Luka Dončić odmara sa ćerkama Izvor: Instagram/lukadoncic/printscreen

Slovenački košarkaš i zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić trenutno se nalazi u Ljubljani gdje uživa sa ćerkicama. Ovo vrijeme je za njega dragocjeno jer se trenutno bori za starateljstvo nad njima sa bivšom vjerenicom  Anamarijom Goltes. Agonija traje već nekoliko mjeseci, a sada su konačno zajedno.

Dončić je na Instagramu objavio fotografije kako provodi vrijeme sa ćerkama, a stanovnici Ljubljane su ga mogli sresti na ulici kako šeta kao "sav normalan svijet".

Njegov prioritet tokom ovog ljeta će biti isključivo da bude u ulozi tate...

Ne igra za Sloveniju ovog ljeta

Dončić je bio iskren i odlučio da objelodani razlog njegovog neigranja za Sloveniju ovog ljeta.

"Volim svoje ćerke više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu. Dok sada nastavljam da radim na zajedničkom starateljstvu nad svojim ćerkama, bio sam primoran da donesem tešku odluku između putovanja i igranja za reprezentaciju Slovenije i toga da ovo ljeto provedem sa njima. Nažalost, u proteklih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško da ih viđam", objasnio je Luka Dončić.

"Dao sam sve od sebe predstavljajući Sloveniju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći da igram za svoju zemlju. Ali trenutno su moje ćerke i moje obaveze kao oca moj prioritet", dodao je.

Problem je i povreda

Dončić dobio je dozvolu od Los Anđeles Lejkersa da otputuje Ljubljanu tokom pauze između sezona. On nije mogao da pomogne saigračima u plej-ofu zbog teže povrede, te su Lejkersi eliminisani već u drugoj rundi od Oklahoma Siti Tandera.

Dončić je bio na sastanku sa rukovodstvom Lejkersa gdje su definisani planovi za vansezonu. Prije svega se govorilo o nastavku oporavka i terapija, kao i pripremama za narednu sezonu.

Luka će prvo završiti rehabilitaciju od povrede tetive prije nego što postepeno krene da se vraća u kondiciju pred sezonu 2026/27.

