Srpski borac Uroš Medić imaće priliku da se pobjedom u Beogradu približi šampionskom UFC pojasu u kategoriji do 77 kilograma.

Najveći događaj na regionalnoj MMA sceni za 2026. godinu je dolazak UFC u Beograd, a 1. avgusta ćemo u Beogradskoj areni vidjeti i neke srpske borbe u oktagonu. Za sada nije poznat kompletan program koji će srpska publika moći da gleda, ali je otkrivena najvažnija borba večeri - u njoj ćemo gledati Uroša Medića!

Srpski borac će imati priliku da u kategoriji do 77 kilograma odmjeri snage sa Danijelom Rodrigezom, a taj meč radiće nakon tri uzastopne pobjede u UFC. Dobra forma i veliki trijumfi u SAD omogućili su Mediću da se približi borbi za pojas, a upravo su njegova izdanja jedan od razloga za dolazak UFC u ovaj dio svijeta. Medić će pred svojim navijačima imati priliku da se pobjedom nad Rodrigezom nametne kao izazivač!

Vidi opis Uroš Medić dobio protivnika za UFC Beograd: Ovo je najvažniji meč na MMA spektaklu u Srbiji

Vlasnik pojasa u kategoriji do 77 kilograma trenutno je ruski borac Islam Mahačev, koji u profesionalnoj karijeri ima učinak od 28 pobjeda i jednog poraza. Rodrigez se nalazi na 15, a Medić na 13. mjestu rang liste u ovoj kategoriji, pa je jasno da mu je potrebno još nekoliko pobjeda kako bi stigao do samog vrha i imao priliku da se bori za šampionski pojas.

Inače, Uroš Medić je drugi srpski borac čiji je meč potvrđen pred događaj u Beogradskoj areni. Već znamo da će se u glavnom gradu Srbije boriti Duško Todorović, a očekuje se da i Aleksandar Rakić nastupi na ovom događaju. Kao što je to inače praksa, UFC će potpisati ugovore i sa pojedinim lokalnim MMA borcima, koji će popuniti program i imati priliku da se predstave široj publici.