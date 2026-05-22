Dejna Vajt udario na Habiba, Dagestanac eksplodirao: "Kunem se u Alaha da je to laž"

Dejna Vajt i Habib Nurmagomedov vode javno "rat", Dagestanac je riješio da oštro odgovori na javne prozivke Amerikanca

Izvor: Shutterstock

MMA borac Habib Nurmagomedov (37) i predsjednik UFC-a Dejna Vajt (56) vode javni "rat". Najprije je Amerikanac prozvao Dagestanca, a onda je dobio i ekspresan odgovor. Tema je povlačenje Nurmagomedova iz sporta, koji je prije pet godina dao obećanje majci da će prestati da se bavi ovom opasnom vještinom. Međutim, pažnju javnosti privukao je komentar predsjednika UFC-a, koji vjeruje u složeniju pozadinu ove priče.

Nurmagomedov je riješio da se povuče iz profesionalne karijere onog trenutka kada je majci dao obećanje da poslije smrti oca Abdulmanapa ne želi da izlazi u ring. Međutim, Dejna Vajt je u intervjuu od prije šest mjeseci otkrio nešto složeniju pozadinu priče neporaženog MMA borca lake kategorije. Teza koju je iznio predsjednik UFC-a zasniva se na tome da je Dagestanac zaradio ogromno bogatstvo u muslimanskim zemljama i da je to jedan od ključnih faktora za prijevremenu penziju.

"Imali smo svog muslimanskog svjetskog prvaka, ali problem je nastao kada su počeli da ga vode na turneje po muslimanskim zemljama. Išao je u Saudijsku Arabiju, Abu Dabi, Katar i tamo su ga obasipali novcem", rekao je predsjednik UFC-a u intervjuu prije šest mjeseci.

"Zaradio je toliko da više nije morao da se bori. Uz to, preminuo mu je i otac, što je takođe odigralo veliku ulogu u toj odluci", rekao je nedavno.

Šta je Habib odgovorio?

Habib Nurmagomedov nije ostao imun na komentar Dejne Vajta, pa je riješio da se pred navijačima zakune da su riječi Amerikanca bile pogrešne. "Ponekad pročitam takve naslove i inače ne volim da komentarišem svaku glupost na internetu, ali kada Dejna nešto kaže, vijesti se brzo prošire", započeo je bivši borac na Instagramu.

"Reći ću samo ovo: kunem se Alahom da je to apsolutna laž. Niko mi nikada nije dao te milione, a nije istina ni da sam napustio sport jer sam zaradio mnogo novca. Cijeli svijet već zna pravu istinu, o tome sam govorio mnogo puta i nema potrebe da se ponavljam", napisao je.

Habib je 2020. riješio da se povuče iz profesionalnih borbi. Od tada je dobio mnogo ponuda da se ponovo nađe u ringu, ali ih je dosad sve odbijao.