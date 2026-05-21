Đurović branio upravu Zvezde, Lončar reagovao: "Neki u njoj da povedu računa, dugo ovo traje"

Glasna skandiranja protiv uprave Crvene zvezde bila su tema i u studiju TV Arena sport poslije derbija.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Bivši srpski trener Vlade Đurović nije se saglasio sa protestima navijača Crvene zvezde protiv uprave, a u toku vječitog derbija protiv Partizana. Njegov sagovornik stručni konsultant Nikola Lončar rekao je da neki u upravi, zaduženi za sportski sektor, ipak snose odgovornost za još jednu neuspješnu sezonu i za još jedan potpuni proljećni krah.

Navijači su u nekoliko navrata skandirali protiv rukovodstva, pobunili su se i protiv trenera Saše Obradovića, a sve u toku rutinske pobjede Partizana - za plasman u finale ABA lige.

Tim Đoana Penjaroje pobijedio je Zvezdu peti put u šest vječitih derbija ove sezone i pokazao da je ove sezone daleko bolji tim.

"Nemoć. Zvezda je već duže vrijeme u padu forme i nijedan igrač ne pokazuje formu. To je današnja slika Zvezde. Nažalost, u najgorem momentu", rekao je poslije utakmice Vlade Đurović u studiju TV Arena sport.

"Zvezda mora da se okrene sada već narednoj sezoni iako imamo F4 Košarkaške lige Srbije. To završiti, pa vidjeti šta i kako dalje. Sigurno je da treba da dođe do dosta promjena u ekipi da bi se ekipa spremila za sljedeću sezonu. To nije lak posao. To skandiranje danas 'uprava napolje' je najlakše reći i to uopšte nije lako, a ni u redu. Ne mislim da je uprava napravila toliko grešaka da bi sve trebalo svaljivati na nju".

Nikola Lončar je na tom mjestu reagovao.

"U upravi postoji i 'generalni' dio i onaj u sportskom dijelu. Mislim da Zvezda već duže vrijeme ne može da pronađe adekvatne igrače u odnosu na rezultate koje želi. U tom svjetlu treba možda da se pojača ili da dovede nekog novog. Zvezda je lošiji tim nego Partizan, to smo vidjeli u ove dvije utakmice. Lako je vikati 'Uprava napolje', ali treba baš direktno da se kaže i da se kaže koji dio uprave treba da se poboljša. Mislim da taj dio koji bira i sastavlja tim da vodi više računa pri selekciji igrača".

"Mnogo igrača prošlo, mnogo para potrošeno"

Vlade Đurović se složio sa tom ocjenom.

"Slažem se da je za ovaj novac koji je Zvezda potrošila mogao da se napravi bolji tim. Krenuli su loše sa Sferopulosom, pa je došla serija od sedam pobjeda zaredom, pa se pomislilo da možemo i na F4. Interesantno je da je moglo da su se dobile utakmice koje ne bi bio podvig dobiti. Mora da se napravi dublja analiza. Slažem se da ljudi koji su sportski dio i dovode igrače moraju da se presaberu i da vide kako i šta. Mnogo igrača je prošlo kroz Zvezdu, mnogo para, koliko je otišlo povrijeđenih, koliko nije igralo... Kenan, Jano i Motijunas sklonjeni, kao i Grejem, sve je to plaćeno, sve to košta, a rezultata nema", kazao je trofejni trener.

