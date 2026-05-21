Uživo, Crvena zvezda - Partizan: Mnogo promašaja u Pioniru, tenzije na startu

20 : 15 6' Partizan izjednačio 12:12 Trenutno je neriješeno, pošto su Bruno Fernando i Osetkovski vezali poene za Partizan.

20 : 12 5' Partizan stao, Zvezda dodala gas 12:8 za Zvezdu. Domaćin je u seriji 8:0. Pogađali su Moneke i Nvora i domaćin sad ima kontrolu, dok je Partizan izgubio loptu u napadu.

20 : 10 5' Šta radi Džoel Bolomboj! 8:7 za Partizan. Centar Crvene zvezde pogodio je dvije vezane trojke! Ovo još nismo vidjeli.

20 : 10 4' Trojka Osetkovskog 8:4 za Partizan. Dilan Osetkovski je pogodio trojku, bio je sam na šutu za tri poena.

20 : 08 3' Tenzije na početku meča Sudije su dosudile obostranu tehničku, jer su Miler-Mekintajer i Sterling Braun umalo bili u fizičkom sukobu, sve se brzo završilo, ali zahvaljujući brzoj reakciji sudija. Partizan trenutno vodi 3:1.

20 : 04 Pogledajte doček košarkaša Crvene zvezde Pogledajte 00:50 Izlazak košarkaša Crvene zvezde pred derbi u Pioniru Izvor: MONDO/Jelena Bijelić Izvor: MONDO/Jelena Bijelić

20 : 04 Vatreni doček za igrače Partizana Pogledajte 00:30 Izlazak košarkaša Partizana pred derbi u Pioniru Izvor: MONDO/Jelena Bijelić Izvor: MONDO/Jelena Bijelić

20 : 04 Evo kako je u Pionir ušao Penjaroja Pogledajte 00:40 Đoan Penjaroja neopaženo ušetao u Pionir Izvor: MONDO/Jelena Bijelić Izvor: MONDO/Jelena Bijelić

20 : 04 Evo kako su Delije dočekale Obradovića Pogledajte 00:21 Delije pozdravile Sašu Obradovića Izvor: MONDO/Jelena Bijelić Izvor: MONDO/Jelena Bijelić

20 : 03 2' Partizan vodi 2:0 za Partizan. Ekipe promašuju šut za tri poena, ali je Bruno Fernando uspio da pogodi ispod koša za prve poene gostiju.

19 : 51 Sastavi za "vječiti" derbi Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odzelej, Moneke

Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odzelej, Moneke Partizan: Džouns, Vašington, Osetkovski, Bošnjakovic, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates

17 : 31 Davidovac: Ovakve mečeve su, dosad, odlučivale nijanse "Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobjede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su, dosad, odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno", rekao je košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac. Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

17 : 30 Džekiri: Moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku "Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobijedimo", rekao je centar Partizana Tonje Džekiri. Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

17 : 30 Obradović: Nije bilo ničeg što nismo očekivali "Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvjesne završnice, vidjeli smo gdje smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničeg što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja", rekao je trener Zvezde Saša Obradović. Izvor: MN PRESS

17 : 29 Penjaroja: Moramo da kontrolišemo emocije "Druga utakmica igra se u hali 'Pionir', gdje nas očekuje odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre, jer je jasno da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33, 34 minuta, da u napadu dijelimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas očekuje zahtjevna utakmica", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja pred "vječiti" derbi. Izvor: MN PRESS

17 : 28 Kakvo je stanje u polufinalu ABA lige? Partizan ima prednost iz prvog meča i vodi 1:0 u polufinalu ABA lige koje se igra na dvije pobjede. S druge strane žrijeba nalaze se Budućnost i Dubai, a ova dva tima prvi meč će odigrati večeras u 18 časova u Zenici, gdje će domaćin biti debitant u Evroligi.