Zvezda igra za spas sezone, Partizan ima prvu meč loptu: Ko prolazi u finale ABA lige?

Crvena zvezda igra meč za spas sezone, dok Partizan ima prvu meč loptu za finale ABA lige u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Crvena zvezda dočekuje Partizan u drugom meču polufinalne serije plej-ofa ABA lige. Ekipa Saše Obradovića igra za spas sezone, jer poraz znači i kraj takmičenja. Sa druge strane tim Đoana Penjaroje ima prvu meč loptu i priliku da dođe do meča za odbranu titule. Ko će pobijediti?

Odgovor na to pitanje dobićemo oko 22 časa pošto se meč igra u "Pioniru" i počinje u 20 sati. Crveno-bijeli u ovaj meč ulaze sa mnogo većim pritiskom jer znaju da bi sve osim pobjede bio veoma težak udarac poslije ispadanja iz plej-ina Evrolige. Crno-bijeli će iz tog ugla da budu u psihološkoj prednosti i ostaje da se vidi ko će se od dva tima bolje snaći u takvim okolnostima.

U prvom susretu ova dva tima Partizan je bio taj koji je dominirao, imao je i 20 poena prednosti početkom posljednje dionice (79:59), pa je što sopstvenim greškama, što boljom igrom rivala meč ušao u dramatičnu završnicu u kojoj su na kraju upisali pobjedu (100:94). Zato će Partizan pokušati da uradi sve da ponovi igru koja ih je krasila tokom 32-33 minuta u Areni, dok će Zvezda pokušati da ponovi igru iz same završnice.

Obradović tvrdi da je vidio gdje su bile greške

Uoči utakmice oglasio se trener Zvezde Saša Obradović koji je istakao da je dobro vidio gdje su bile greške njegovog tima i da će pokušati to da isprave u drugom meču.

"Poslije prve utakmice koja se završila nakon neizvjesne završnice, vidjeli smo gdje smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničeg što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja", rekao je Obradović.

Penjarojin glavni zadatak - kontrola emocija

Pred meč se oglasio i šef struke Partizana Đoan Penjaroja. Njegova glavna briga jeste ambijent koji će biti u "Pioniru" i to je nešto na šta će obratiti posebnu pažnju u pripremi.

"Drugi meč igra se u Pioniru i očekuje nas odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i da odgovorimo na fizički nivo igre, jasno je da će oni pokušati da podignu intenzitet i da igraju čvršće nego u prvom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33, 34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas očekuje zahtevan meč", poručio je Penjaroja.

Šta je sa povrijeđenim igračima?

Jedan od veoma važnih faktora u drugom meču biće povrede. U nešto većem problemu je Obradović koji nema plejmejkera. Stefan Miljenović je povređen, Kodi Miler-Mekintajer pokušao je da se vrati na teren i da igra uprkos tome što nije dovoljno spreman. Imao je velike probleme u prvo meču, videlo se da mu fali ritam. Džered Batler i Tajson Karter bili su organizatori igre. Uz to probleme ima i Čima Moneke.

U Partizanu nema kapitena Vanje Marinkovića koji je završio sezonu, dok u drugom meču nema ni Šejka Miltona ni Marija Nakića. Dobra vest za Penjaroju je što će u rotaciji biti Mitar Bošnjaković.

Podsjećanja radi, ukoliko Zvezda dobije drugi meč, "majstorica" je zakazana za 25. maj u 21 čas u Areni.

