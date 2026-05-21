Nando Bruno Alfred Andre, koje ime koristiš? Šampion Evrolige nije mogao da vjeruje šta ga novinarka pita

Nando de Kolo je pred početak fajnal-fora Evrolige dobio jedno zanimljivo pitanje o njegovom punom imenu i prezimenu i koje koristi.

Nando de Kolo jedan je od najboljih igrača u istoriji Evrolige. Dva puta je osvajao elitno takmičenje (oba puta sa ekipom CSKA), bio je MVP i MVP fajnal-fora, ali ono što mnogi nisu znali jeste njegovo puno ime - Nando Bruno Alfred Andre de Kolo. Upravo je pitanje o tome dobio od jedne novinarke pred početak fajnal-fora u Atini.

"Nando Bruno, Alfrede Andre de Kolo, zašto imaš toliko imena i koje ime koristiš?", glasilo je pitanje litvanske novinarke koje je nasmijalo Francuza.

"Da, sjajno pitanje. Ne znam, to je francuska tradicija. Želiš da usrećiš ljude u tvojoj porodici. Moje ime je Nando de Kolo, Bruno Alfred Andre, to su moj otac i deda. Ne koristim ta imena, osim za dokumentaciju u Turskoj jer traže puno ime. Nismo radili to sa našom ćerkom. Španska tradicija je da imaš oba prezimena roditelja, to znači da bi njeno ime bila cijela rečenica. Tako da smo sa njom išli direktno do poente", zaključio je De Kolo sa osmijehom.

De Kolo će pokušati po treći put da podigne evroligaški pehar. Sa Fenerbahčeom je na fajnal-foru i igraće protiv Olimpijakosa u polufinalu. Imaće poseban značaj za Francuza pošto je najavio da odlazi u penziju po završetku tekuće sezone.

Nando Bruno Alfred André de Colo, better known as Nando De Colo



The legendary point guard was asked about the his FULL name ️pic.twitter.com/RXQh4IqHZR — Eurohoops (@Eurohoopsnet)May 21, 2026

