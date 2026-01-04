logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je najveća transfer bomba Evrolige: Ima 38 godina, rešeta koga stigne i dolazi da Šarasu donese trofej

Ovo je najveća transfer bomba Evrolige: Ima 38 godina, rešeta koga stigne i dolazi da Šarasu donese trofej

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nando de Kolo je riješen da se vrati u Istanbul i da sa Fenerbahčeom pojuri novu titulu šampiona Evrolige.

Nando de Kolo prelazi u Fenerbahče Izvor: MN PRESS

Fenerbahče je riješen da odbrani titulu šampiona Evrope. Iskoristiće kraj roka za registraciju igrača koji stižu iz Evrolige i dovešće Nanda de Koloa. Jedan od najboljih strijelaca u istoriji takmičenja će tako preći iz Asvela koji je izgubio sve ambicije već na pola sezone. 

Asvel je na samom dnu tabele sa šest pobjeda, a iako su pobijedili na posljednja dva meča to ne znači da gaje ambicije da prođu u doigravanje. Neće ovo biti prvi put da Francuz dolazi u Istanbul.

On je igrao za Fenerbahče od 2019. do 2022. godine, a od tada je u Asvelu. Ove sezone je bio sjajan u timu iz predgrađa Liona i imao je prosječno 13,6 poena, 2,1 skok i 4,7 asistencija. Brojke će mu sigurno pasti u  Istanbulu, ali on hoće da juri trofej.

De Kolo ima 38 godina i počeo je karijeru u Šoleu, a nakon Valensije se isprobao u NBA u dresu San Antonija i Toronta. Vratio se i pet godina igrao u paru sa Milošem Teodosićem u CSKA, pa je nastupao za Fenerbahče i Asvel. Do sada je osvojio dvije titule u Evroligi, prvu 2016, a drugu 2019. godine i te 2016. je kao član CSKA bio najbolji pojedinac čitave Evrolige i dbio je MVP priznanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nando de Kolo KK Fenerbahče Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC