Haos u Istanbulu: Košarkaši Fenera tjerali igrače Panatinaikosa sa terena, umalo izbila opšta tuča

Nemile scene nakon utakmice 16. kola Evrolige između Fenerabahčea i Panatinaikosa.

Košarkaši Fenerbahčea, aktuelni šampioni Evrolige, poraženi su na domaćem terenu od Panatinaikosa sa 81:77, a po završetku meča umalo je došlo do opšte tuče. Pokoškali su se Vejd Boldvin i Džerijan Grent na centru, stvorila se velika gužva, ali srećom veći incidenti su izbjegnuti zahvaljujući igračima koji su bili pribrani uprkos teškom porazu.

Navodno je Boldvin pokušao da otjera rivale sa logoa Fenerbahčea gdje su se okupili zbog timskog pozdrava. Odmah su u pomoć Grentu priskočili Nan i Slukas, dok su Ernangomez i Osman bili u mirovnoj misiji.

Velika drama u Istanbulu

Panatinakos je predvodio Kendrik Nan sa 25 poena, dok je Džedi Osman dodao 11. U Fenerbahčeu najefikasniji je bio Horton Taker sa 22 poena, dok je Tarik Biberović postigao 15, ali je u finišu promašio jako važan šut i ostavio svoj tim bez produžetka, da bi Ti-Džej Šorts stavio tačku na meč.

Meč je bio pun uzbuđenja i smjenjivanja u vođstvu. Atinski zeleni imali su plus 10 u drugoj dionici, da bi u trećoj uslijedio odgovor domaćina. Ipak, izabranici Ergina Ataman sredinom posljednjeg kvartala vraćaju +8, što košarkaši Fenerbahčea nisu uspjeli da nadoknade do kraja.

