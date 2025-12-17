"Batler nam je pravio velike probleme": Itudis se raspravljao sa novinarom, pa se izvinio jednom igraču

Dimitris Itudis je poslije pobede protiv Crvene zvezde otkrio da je jedan od bitnih momenata bio i kada su promijenili odbranu na Džaredu Batleru

Hapoel je nastavio da niže pobede u Evroligi. Tim iz Tel Aviva savladao je Crvenu zvezdu u Jerusalimu i zadržao prvo mjesto na tabeli (12-4). Poslije meča Dimitris Itudis je pričao o momentima koji su prelomili meč.

"Čestitam mom timu na važnoj pobjedi, zahvalan sam navijačima, bio je ovo istorijski momenat za naš klub. Prvi meč u Izraelu, nije u Tel Avivu, ali su napravili sjajnu atmosferu i dali nam podršku u teškoj utakmici. Nagradili smo ih pobjedom, nastavljamo dalje da cvjetamo i da sazrijevamo kao tim", počeo je Itudis.

Posebno je hvalio Elajdžu Brajanta koji je došao do rekorda karijere u Evroligi sa 28 poena (6/11 za tri).

"Svi smo srećni što je tu, bio je vjerovatno i prvi igrač sa kojim smo pričali. Nije lako dovesti takvog igrača, ali je vidio sve i htio je da ostvari rezultate. Čak i kada mu ne ide dobro ofanzivno, nalazi neke druge načine da doprinese. Imamo sjajnog igrača u timu, očigledno je da se dobro osjeća, da osjeća da mu je ovo druga kuća i svi smo srećni. Sjajan je i kao saigrač."

"Batler nam je pravio probleme"

Džared Batler dao je 27 poena za Zvezdu, a grčki stručnjak ističe da je promjena koju je napravio u načinu odbrane na njemu bila važna.

"Košarka ima mnogo aspekata koje mnogi od vas ne mogu da prate. Nije to loša stvar, samo niste eksperti. Oturu je bio sjajan na skoku, asistirao je, pomagao nam je mnogo u defanzivi. Motli nam je takođe davao nešto nevjerovatno prilikom preuzimanja i način na koji smo promijenili način razmišljanja u posljednjoj četvrtini. Batler nam je pravio ogromne probleme, išao je na svoju dominantnu desnu ruku, Motli je imao dvije blokade, obje u ključnim momentima", istakao je Itudis koji je prije toga u izjavi odmah poslije meča takođe rekao da je "promijenjen način odbrane na Batleru".

Sve ovo krenulo je od pitanja novinara koji je upitao Dimitrisa zašto ekipa nije bolje koristila centra Dena Oturua u drugom poluvremenu.

"U našem timu i to je plus koji imamo, više puta sam rekao i ponoviću opet. Ima igrača koji neće igrati, ne zato što su pogriješili, već zato što njihovi saigrači rade nešto dobro. Nema tu zašto, to je odluka trenera. Vi ste novinar, ja sam trener. Vi možete da pitate, ali ja donosim odluke. Ne donosim ih samo zato što sam trener, već ih gledam, sa timom sam, imam i osjećaj i instinkt, koji dolazi sa iskustvom. Ne pravdam se, samo razgovaram sa vama."

"Čuo sam šta ljudi pričaju"

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Nije se u potpunosti složio sa tim da je defanziva dobila meč protiv Zvezde.

"Nikada ne bih rekao da dobijaš mečeve samo zbog defanzive. Ne bismo pobijedili da nismo ubacivali neke šuteve. Način razmišljanja je bio drugačiji u posljednjoj dionici, kada pričam o defanzivi. Mora da postoji žrtvovanje, da se neko žrtvuje, neko minutažu, neko faulove, neko svoje tijelo. Propustiću dobar šut, da bih imao bolji, proslijediću loptu. U prvom poluvremenu su nas udvajali, preuzimali, čuvali Vasu i Elajdžu, imali smo neke otvorene šuteve, lopta se dobro kretala, pa smo tražili i centre u reketu. Pokazali smo da smo mi tim koji u ključnim momentima, jer sam čuo šta ljudi pričaju da smo tim koji samo daje dosta poena, to je nije tačno. Protiv Olimpijakosa smo dali samo četiri poena u posljednjoj četvrtini, pa smo mogli da pobijedimo. U porazima smo imali šansu. Hoću da moj tim zna da igra i kada se daje mnogo i kada je malo poena. Dokazali smo sebi da možemo da napravimo promjene tokom meča i da se adaptiramo. Batlera nismo branili na isti način. Radićemo na nekim stvarima u budućnosti, igrači se ponašaju kao kameleoni, znate kako oni mijenjaju boju u zavisnosti od okruženja.

Nasmijao se kada je jedan od prisutnih novinara izgovorio "da je ovo bila kao plej-of utakmica".

"Bila je takva utakmica zaista, izgledala je kao plej-of utakmica. Navijači su bili tu, igrači su se trudili na obje strane. Nismo savršeni, nismo nadmeni, biće još pobjeda sigurno, znamo da možemo bolje. Volim kada vidim da tim raste, rastemo zajedno. Imamo i mi probleme koje moramo da riješimo, poput komunikacije, tajminga i slično, ali igrači napreduju. Kada poentirate, motivisaniji ste da igrate bolju odbranu, to je DNK svakog igrača. Kada ne pogađate i u zaostatku ste ili kada se vraćate sa 15 poena zaostatka, to pokazuje karakter tima. Ako postanemo plej-of tim, može to da nam pomogne."

"Moram da se izvinim Brajantu"

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Na samom kraju je pričao o strategijama i lanovima.

"Utakmica te vodi u određen smjer. Imamo strategiju, kao što ima i protivnički tim. Mi moramo da znamo kako da 'čitamo' okolnosti i da nađemo rješenja. Brajant je imao 6/11 za tri, ali je imao odlične šuteve, našao je dobre pozicije. Niko ne spominje 11 skokova Malkolma koji nije dao nijedan poen. Ne koristim igrače na osnovu ugovora koje imaju, ne gledam samo poene, svako će da pruži podršku saigraču kada uzme dobar šut. Prednost je što imamo dug roster, što imamo igrače koji mogu da uđu sa klupe i da pomognu. Kris Džouns ima mnogo iskustva, uvijek sam htio da sarađujem sa njim, često smo pričali, srećan sam što je ovdje."

Uputio je i izvinjenje Elajdži Brajantu kada je vidio da je igrao 38 minuta i 45 sekundi.

"Moram da se izvinim Brajantu za to. Bio je toliko dobar, imamo duplu nedjelju. Dobro je, nije tačno 39 minuta, izvuklo nas je tih 15 sekundi", našalio se Itudis na kraju.

