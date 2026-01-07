Denver Nagetsi su spremni da pojure potpis Krisa Midltona kako bi prebrodili probleme sa povredama i ojačali tim za nastavak sezone.

Izvor: Imagn Images / ddp USA /Patrick McDermott / Getty images/ Profimedia

U ogromnim je problemima Denver zbog velikog broja povreda pa uprava razmišlja i da se trejdovima pojača dok se na teren ne vrate najbolji igrači. A jedna od ideja je i da se dovede nekadašnji Ol Star i NBA šampion Kris Mildton.

Sjajni šuter i defanzivac bio je drugi ključni igrač šampionskog Milvokija odmah iza Janisa Adetokumba, a sada se našao u situaciji da je kao veteran dio jednog od najgorih timova lige. Nakon jedne sezone u Detroitu igrao je za Milvoki sve do februara kada je trejdovan u Vašington. Dugo se oporavljao od povrede, a sada i kada je zdrav ne može puno da pomogne timu iz prestonice da niže pobjede.

Ideja je da se ide "glava za glavu" i da se trejduje dosta mlađi Kameron Džonson za Midltona. Smatra se da bi tako mogli da se ubede Vizardsi da se odreknu igrača koji ima iskustvo i kvalitet da pomogne ekipi. Midlton je u svojim najboljim sezonama imao proseke od 20 poena po utakmici, ali od sezone 2022/23 se muči sa povredama. Osvojio je prsten 2021. i NBA kup 2024, a bio je Ol Star tri puta.

Muke Denver Nagetsa

Vidi opis Denver konačno dovodi superstara Nikoli Jokiću: Spremili paket povrijeđenih u zamjenu za NBA šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Nema im kraja. Odavno je već van terena Eron Gordon, a onda se povrijedio i Kameron Džonson koji je trebalo da ga zamijeni. Zatim smo vidjeli i povredu Nikole Jokića koji još neko vrijeme neće na teren, a potom se povrijedila i njegova zamjena Jonas Valančijunas. Uz sve to nije bilo ni Džamala Mareja na nekim mečevima, kao ni nekih mlađih igrača.