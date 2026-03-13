logo
Marko Nikolić napravio mašinu na srpski pogon: AEK pregazio Slovence u Konferencijskoj ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
AEK dominantno pobijedio Celje u osmini finala Konferencijske lige. Mijat Gaćinović dao gol, Luka Jović namestio.

AEK pobijedio Celje u Konferencijskoj ligi Izvor: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Fudbaleri AEK-a deklasirali su Celje u gostima 4:0 (3:0), na početku osmine finala Konferencijske lige. Ekipa srpskog stručnjaka Marka Nikolića je poslije uvodnih 36 minuta imala velikih 3:0 kada je srpski internacionalac Mijat Gaćinović dao gol. Prethodno je njegov saigrač Luka Jović bio asistent Abubakariju Koiti za 2:0.

Nikolić će sigurno zadržati maksimalan oprez pred revanš sljedećeg četvrtka, ali jasno je da je AEK nadomak plasmana među osam u takmičenju u kojem je čitave sezone jedan od najboljih timova.

Atinjani su ligaški dio sezone završili sa skorom 4-1-1, direktno ušavši u nokaut fazu, dok je Celje stiglo do osmine finala kroz dvomeč protiv Drite. Uz evropske uspjehe, AEK igra odlično i u prvenstvu Grčke i poslije 24 odigrana kola je lider tabele, sa dva boda više od PAOK-a i Olimpijakosa, koji dijele drugo mjesto.

