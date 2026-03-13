Bivši štoper Borca u osmoj ligi Hrvatske!

Nemanja Janičić je dogovorio saradnju sa Graničarom iz Laza.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nekadašnji štoper Borca Nemanja Janičić zaigraće, u 40. godini, u osmoj ligi Hrvatske!

Bivši defanzivac crveno-plavih dogovorio je saradnju sa Graničarom iz Laza, klubom koji se takmiči u Trećoj županijskoj ligi Zapad, što je osmoligaški rang u hrvatskom sistemu takmičenja.

Janičić (1986.) je rođen u Banjaluci, a u Borcu je prošao kompletnu omladinsku školu prije nego što je 2004. godine odlučio da se preseli u tabor Mogrena iz Budve. Član ovog kluba bio je punih sedam godina, nakon čega je branio boje Bežanije, kruševačkog Napretka, Lokomotive iz Taškenta i čačanskog Borca, prije nego što se u ljeto 2017. godine vratio u Banjaluku.

Igrao je u jednoj takmičarskoj sezoni otišavši potom u albanski Luftetari, gdje je proveo samo šest mjeseci prije nego što je ponovo došao u Borac, u kojem je ovog puta ostao do početka 2021. godine.

Nastupao je potom za Kozaru, BSK i Romanovce, da bi pred kraj karijere odlučio da se oproba u najnižem rangu fudbala u Hrvatskoj.

Inače, za ovaj klub nastupa i nekadašnji junior Borca Dorian Kuruzović (2000.), koji je na pet mečeva postigao devet pogodaka.

(mondo.ba)