"Koliko čujem, u BiH to ide ove godine!" Predsjednik Vojvodine najavio privatizaciju klubova!

Dragoljub Zbiljić govorio je na temu privatizacije klubova u regionu.

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić najavio je da će privatizacija klubova u Srbiji biti novi korak ka unapređenju fudbala u ovoj zemlji.

U razgovoru za TV Prva, prvi čovjek novosadskog kluba podvukao je da je taj potez neophodan zbog UEFA pravila, koja će za deset godina biti na snazi.

"Iskoristiću da napomenem da od 2035. godine, ukoliko se utvrdi od strane UEFA da država finansira, direktno ili indirektno, bilo koji fudbalski klub, on ne može da učestvuje u evro takmičenju. Imamo od danas do 2035. godine vremena da sprovedemo privatizaciju, u obliku u kojem želimo. Očekujem reakciju Vlade Republike Srbije o toj temi, da se spremimo", rekao je Zbiljić, dodavši da privatizacija klubova u BiH počinje ove godine.

"Koliko čujem, u BiH ide privatizacija ove godine. Nema razloga da ta liga bude jača, mi ne smijemo da kasnimo sa tim. Javni apel je da idemo u privatizaciju i da se spremimo za to", riječi su Zbiljića, koji je naveo da je klub na čijem je čelu već spreman za takav model poslovanja.

"Novi Sad je grad sa najjačom privredom u Srbiji. Nas desetak može da kupi Vojvodinu i od nje da napravi Mančester Siti. Ja bih da to uradi i privreda Niša, Kruševca, Kragujevca. Kragujevac je najspremniji, ali nam treba zakon", zaključio je Zbiljić.

Vojvodina je, podsjetimo, proteklog vikenda ubjedljivo savladala Partizan (3:0), i primakla se crno-bijelima na jedan bod u borbi za drugo mjesto. Tim sa Karađorđa je, inače, u tekućoj takmičarskoj godini pred domaćom publikom porazio i Crvenu zvezdu (3:2).

