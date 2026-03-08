Vukan Savićević dao gol sezone u Superligi Srbije!

Vezni fudbaler Vojvodine Vukan Savićević protiv Partizana postigao sjajan gol!

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Jedan od najlepših golova u cijeloj sezoni Superlige Srbije postignut je u derbiju 26. kola, na meču Vojvodine i Partizana. Rezervista novosadskog tima Vukan Savićević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, raspalio je po lopti sa više od 30 metara, samo nekoliko minuta nakon što je zamijenio povređenog Marka Poletanovića.

Vukanu Savićeviću ostavljeno je previše prostora, a on je to znao da iskoristi na pravi način. Namjestio se i uputio vrlo čudan udarac - lopta je imala neobičan let i konstantno je bježala od Miloša Krunića koji je za ovaj meč dobio šansu na golu Partizana. Bio je potpuno nemoćan dok je Savićević postizao gol. Pogledajte pogodak:

Gol Vukana Savićevića protiv Partizana u Superligi Srbije. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Reprezentativac Crne Gore imao je previše vremena i slobodnog prostora, pošto niko od fudbalera Partizana nije izašao da ga blokira. Verovatno su vezni igrači tima iz Beograda smatrali da ta pozicija nije povoljna za udarac na gol, odnosno da Savićević neće sa te distance probati, ali... Takve stvari ne bi trebalo da im se događaju.

Zanimljivo, ovo je tek drugi gol u sezoni za Vukana Savićevića koji nije pretjerano efikasan u dresu Vojvodine jer često igra kao centralni vezni, previše daleko od protivničkog gola. Prije tačno mjesec dana postigao je pogodak protiv Mladosti iz Lučana, a sada je pogotkom protiv Partizana istakao kandidaturu za gol sezone u srpskom fudbalu.

