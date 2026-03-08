"Samo lupetaju, Pešić je vikao na mene": Jokić prvi put rekao ko je kriv za ispadanje Srbije sa Eurobasketa

Nikola Jokić posebno je pričao o Svetislavu Pešiću i o tome koliko mu je on značio i kakvo poštovanje ima prema njemu.

Nikola Jokić je najbolji igrač na svijetu i to je svima jasno. Dominira u NBA ligi i neko je ko voli kritike. Objasnio je kako gleda na sve to i koliko cijeni i poštuje Svetislava Pešića. Posebno je pričao o nekadašnjem selektoru i o njihovoj saradnji i pomoći.

"Trpim kritiku dobro od trenera, volim kritike, ali da me kritikuje da znam da je u pravu, ako me kritikuje za nešto što nije u pravu, pitam se zašto. Budi trener, nauči me i pomozi mi, nemoj da me kritikuješ reda radi. I sa Ogijem i dan danas kad je u pravu.I sa Karijem, jako ga cijenim i poštujem", rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Nastavio je da priča u istom dahu o srpskom stručnjaku i treneru minhenskog Bajerna.

"Kari je gledao kroz godine, dugi sastanci, promijenio se i on. Zapamtio sam dosta stvari, mnogim igračima može da se ne sviđa, ne može svakome da se dopadne, ali ta vjera u sebe, vjera u svoje znanje. Priča o svom sistemu sat i po, dva, koliko god, ne pogriješi nijedan princip sistema, nijedan. U lijevo budi visoko, gdje si, zašto? Bio je igrač prije 50 godina, drugačije se igralo, razumije da si promašio dvije, razumije da je igrač jači ili slabiji od tebe. Mnogo bi se zeznuli, prevarili koja je priprema njegova... Ja imam mišljenje o njemu, izgubili smo od Finske, desi se, svako ima svoje mišljenje. Ko je kriv za neuspjeh, i igrači i treneri. I za uspjeh i za neuspjeh. Kritike prihvatamo, moglo je bolje, naravno da je moglo, trebalo je bolje. Ali, Karija poštujem, cijenim njegov način, koliko sebe daje."

"Lupaju gluposti, Kari je vikao na mene"

Jedno od Edinovih pitanja za Nikolu bilo je o autoritetu trenera i o tome da li igrači poštuju trenere dovoljno, pošto se priča o tome da ne mogu da viču na njih, da postoje problemi sa autoritetom... Spomenuo je Karija Pešića odmah.

"I to je isto lupetanje gluposti. Kari je vikao na nas, vikao je na mene. Igrači drugačije prihvate, neki će jedno da kažu o njemu, neki drugo, što je normalno. I dalje trener ima autoritet. I cijeni se u bilo kojoj vrsti lige, ranga. Da li NBA ili nešto drugo, pričam iz mog ugla. Tako mislim", zaključio je Jokić.

