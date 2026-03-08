logo
"Nisam sabotirao taj meč, Deki je htio da me ubije": Jokić progovorio o utakmici koja mu je odlučila karijeru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić progovorio je o utakmici na kojoj su ga gledali skauti Barselone i na kojoj je odigrao jedan od najlošijih mečeva pa ga španski klub nije doveo.

Najlošija utakmica Nikole Jokića u karijeri Izvor: Printscreen/YouTube/X&O's Chat

Kakva bi karijera Nikole Jokića bila da je otišao u Barselonu? Ko zna. Možda ne bi došao do NBA lige, možda ne bi postao trostruki MVP i najbolji košarkaš na planeti. Sve je moglo da se promijeni da nije odigrao jednu od najgorih utakmica u karijeri. Došli su skauti da ga gledaju na meču između Mege i Cedevite i nije mogao da se sastavi.

Gostovao je u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića gdje ga je on direktno pitao - da li si namerno sabotirao taj meč?

"Nisam, nisam. Imao sam te momente i u NBA ligi. Ne znam zašto, da li je inat, da li je to, nisam bio agresivan, ne šutiram loptu na koš. Ne znam, dođe taj dan, taj momenat. Nisam htio ja. Tu sam, nalazim ekstra pas, da ne šutiram. Deki Milojević hoće da me ubije. Bože, Bože. Nisam sabotirao tu utakmicu. Da sam znao kako će se nastaviti karijera, namjerno bih sabotirao", nasmijao se Jokić.

"Njima dvojici sam baš zahvalan"

Nikola Jokić Majk Miler i Karl Entoni Tauns
Izvor: Hector Acevedo / Zuma Press / Profimedia

Pričao je Nikola i o samom početku u najjačoj ligi na svijetu.

"Imao sam tremu u NBA ligi, ali sam imao sreću da se igralo dosta, terminologija mi je bila jako loša. Znam šta treba da kažem, pa dok prevedem, pa dok izgovorim, pa se nerviram. Imao sam dobre veterane koji su mi pričali. Sami su to radili. Majk Miler, Vilson Čendler, često ih nazovem, mnogo sam zahvalan njima. Hvala im što su mi pokazali kako treba, kako se trenira, oblači, kad se dolazi na trening, na utakmicu."

