logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometašice BiH deklasirane u Italiji: "Azurine" se revanširale za poraz u Cazinu

Rukometašice BiH deklasirane u Italiji: "Azurine" se revanširale za poraz u Cazinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ubjedljivo je poražena od Italije 36:20 u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Rukometašice BIH Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Nakon pobjede u Cazinu, "zmajice" su otputovale u Italiju, gdje su ubjedljivo poražena.

Već poslije prvih 30 minuta bilo je jasno da selekcija BiH teško može da izbjegne poraz s obzirom da su "azurine" imale prednost od sedam golova (15:8).

U nastavku je prednost porasla na dvocifrenu, koju su domaće igračice uvećale na ogromnih "plus 16".

Najbolja u taboru pobjednica bila je Ramona Vesna Manojlović sa 10 postignutih golova, dok je kod "zmajica" prvo ime utakmice bila Amela Džakmić sa četiri pogotka.

Rukometašice BiH su trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa dva boda, koliko imaju i Italijanke na trećem mjestu, drugo mjesto drže Švajcarkinje sa četiri, a neprikosnovena je Holandija sa osam bodova.

Sljedeći meč, bh. tim će igrati 9. aprila protiv selekcije Švajcarske i taj meč će biti ključni oko plasmana na Evropsko prvenstvo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

rukometašice zmajice BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC