Rukometašice BiH deklasirane u Italiji: "Azurine" se revanširale za poraz u Cazinu

Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ubjedljivo je poražena od Italije 36:20 u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon pobjede u Cazinu, "zmajice" su otputovale u Italiju, gdje su ubjedljivo poražena.

Već poslije prvih 30 minuta bilo je jasno da selekcija BiH teško može da izbjegne poraz s obzirom da su "azurine" imale prednost od sedam golova (15:8).

U nastavku je prednost porasla na dvocifrenu, koju su domaće igračice uvećale na ogromnih "plus 16".

Najbolja u taboru pobjednica bila je Ramona Vesna Manojlović sa 10 postignutih golova, dok je kod "zmajica" prvo ime utakmice bila Amela Džakmić sa četiri pogotka.

Rukometašice BiH su trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa dva boda, koliko imaju i Italijanke na trećem mjestu, drugo mjesto drže Švajcarkinje sa četiri, a neprikosnovena je Holandija sa osam bodova.

Sljedeći meč, bh. tim će igrati 9. aprila protiv selekcije Švajcarske i taj meč će biti ključni oko plasmana na Evropsko prvenstvo.

