Rukometašice Srbije nemoćne u Švedskoj: Sad znaju kako jedino mogu na Euro

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpske rukometašice nisu mogle ništa protiv sjajne Švedske i u direktnim duelima sa Litvanijom i Ukrajinom će biti odlučeno da li mogu na Euro.

srpske rukometasice izgubile od svedske Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska rukometna reprezentacija Srbije doživjela je još jedan poraz od Švedske. Nakon što je prije tri dana Švedska bila bolja od Srbije u Kragujevcu (29:26), odigrala je još sigurnije pred svojim navijačima i došla je do ubjedljive pobjede 27:22, u meču u kom nijednog trenutka nije bilo drame.

Šveđanke su dominirale u Lundu i poslije srpskog odgovora na 8:7 - samo su dodale gas i do poluvremena su ostvarile veliku prednost od 19:11. Srbija jednostavno nije imala odgovor na igru "poletnih" domaćih rukometašica, nije uspjela da donese iole neizvjesnost u meč ni pored odličnog izdanja golmanke Jovane Risović u drugom poluvremenu, pošto je jednostavno falilo ofanzivnog kvaliteta.

Takođe, treba reći da je Srbija bila oslabljena, Dragana Cvijić nije bila na užem spisku, falila je i iskusna Katarina Krpež-Žlezak, sa kojima bi srpska reprezentacija sigurno bila bar malo konkurentnija.

Najefikasnija u redovima Švedske bila je Tira Aksner sa sedam golova, po pet su dale Ema Lindkvist i Ema Olson, dok se Srbija oslonila na Aleksandru Stamenić koja je jedina u sastavu postigla pet golova. Prosto, Srbija nije imala drugu raspoloženu igračicu u Lundu.

Šta dalje za Srbiju?

Važno je reći da po dvije najbolje ekipe iz svake kvalifikacione grupe idu direktno na Evropsko prvenstvo, pa srpskim igračicama preostaju dueli protiv 9. aprila protiv Litvanije u gostima, odnosno 12. aprila sa Ukrajinom na domaćem terenu. Trenutno djeluje da je to utakmica u kojoj će se odlučiti ko ide dalje.



Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

rukometašice Srbija

