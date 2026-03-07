"Mogu samo da im čestitam, moramo da potvrdimo plasman na EP": Sandra Kolaković zadovoljna uprkos porazu Srbije

Sandra Kolaković oglasila se poslije poraza od Švedske u gostima i istakla da je zadovoljna kako je ekipa odigrala i da može samo da im čestita.

Rukometašice Srbije pružile su dostojan otpor, ali nisu uspjele da pobijede Švedsku u gostima (29:27). Bio je ovo drugi meč na klupi za Sandru Kolaković koja je imala samo riječi hvale na račun ekipe. Protiv istog rivala su doživjle dva poraza u kvalifikacijama za Evropsko prvestvo.

"Raduje me drugo poluvrijeme, smanjile smo zaostatak od osam razlike, malo je nedostajalo da se približimo u potpunosti, ali smo promašile neke zicere. Zadovoljna sam kako su djevojke, koje nikada nisu igrale zajedno, odigrale ovu utakmicu. Tačno je da nismo imale vremena, ali su se borile za svaku situaciju i mogu samo da im čestitam", rekla je Sandra Kolaković.

Srbiju sada čekaju ključni dueli sa Litvanijom u gostima i Ukrajinom kod kuće. Po dva najbolja tima idu na Evropsko prvenstvo, a srpske rukometašice su blizu ostvarenja cilja.

"Moramo da nastavimo ovako, da potvrdimo plasman na Evropsko prvenstvo, pa onda da se spremamo za takmičenje", zaključila je Kolaković.







