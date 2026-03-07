logo
Murinjo i Zvezda žele istog igrača!

Murinjo i Zvezda žele istog igrača!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Žoze Murinjo i Crvena zvezda mogli bi da "uđu u klinč" oko Filipa Kostića.

Crvena zvezda i Benfika žele Filipa Kostića Izvor: Rodrigo Moreira/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda želi da dovede nekoliko iskusnih srpskih fudbalera ovog ljeta, međutim situacija se izgleda zakomplikovala. Sve je dalje Crvena zvezda od Nemanje Gudelja, koji će produžiti ugovor sa Seviljom gotovo sigurno, dok bi mogao da joj izmakne još i Filip Kostić oko koga vlada sve veće interesovanje.

Malo je vkerovatno da će Kostić produžiti ugovor sa Juventusom, pošto ga Lučano Spaleti ne želi u timu od naredne godine, ali je i te kako za njega "zagrijan" Žoze Murinjo i njegova Benfika.

Izvor: Grzegorz Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema pisanju portugalskog lista "Abola", najbolje upućenog u dešavanja u tri portugalska velikana, Žoze Murinjo bio je jako zadovoljan dok je trenirao Kostića u Fenerbahčeu, tako da je zainteresovan da ponovo sarađuju. Za sada, Benfika se samo raspitivala za Kostića i pokušavala da sazna koliko bi Kostić tražio, tako da Zvezda nije u potpunosti ispala iz priče

Naravno, očekuje se da se još klubova uključi u trku za potpis Filipa Kostića, posebno iz Italije i Njemačke, pošto je znao i ove sezone da napravi dar-mar kada istrči na teren.

Srpski reprezentativac vratio se ljetos u Juventus nakon pozajmice u Fenerbahčeu i prvobitno se očekivalo da će odmah otići iz kluba, ali je dobio šansu kod Igora Tudora i iskoristio ju je. Igrao je povremeno i kod Spaletija, pa je ukupno sakupio 20 utakmica i na njima tri gola i asistenciju. Ipak, igrao je svega 508 minuta.

Kostić je inače u karijeri igrao za Radnički iz Kragujevca, Groningen, Štutgart, HSV, Frankfurt, Fenerbahče i Juventus, a ovog ljeta vidjećemo da li je vrijeme za povratak u domaći fudbal.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Benfika Filip Kostić Žoze Murinjo transferi

