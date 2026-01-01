logo
Grci ponovo pokušavaju: Filip Kostić na izlaznim vratima Juventusa?

Grci ponovo pokušavaju: Filip Kostić na izlaznim vratima Juventusa?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Panatinaikos je ponovo ušao u trku za Filipa Kostića

Panatinaikos ponovo želi Filipa Kostića Izvor: Grzegorz Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Panatinaikos ponovo pokušava da dovede Filipa Kostića. Kako prenosi grčki portal SDNA, atinski klub poslao je Juventusu ponudu za pozajmicu srpskog reprezentativca do kraja sezone.

Nešto slično vidjeli smo i tokom ljeta, kada se Kostić vratio u Torino sa pozajmice iz Fenerbahčea. Tada se spekulisalo da u Juventusu ne računaju ozbiljno na njega, ali je trener Igor Tudor odlučio da mu pruži šansu. Kostić je to iskoristio i izborio mjesto u timu.

Ipak, novi prelazni rok je uglavnom period kad nastaju nove ideje... Ugovor srpskog krilnog beka sa Juventusom ističe u junu, pa bi tada mogao da napusti klub kao slobodan igrač, što dodatno komplikuje situaciju za "Staru damu", a nešto u sličnoj situaciji nalaze se i kad je u pitanju Dušan Vlahović.

Pitanje je koliko je Juventus spreman da prihvati ponudu iz Atine. Klub iz Torina bi, u slučaju rastanka, radije pokušao da ga proda nego da ga ponovo pošalje na pozajmicu. Uz to, Kostić i dalje ima ulogu u timu - ove sezone je 13 puta izašao na teren, postigao dva gola i zabilježio jednu asistenciju.

Izvor: FEDERICO PROIETTI/ANSA

Problemi sa povredama tokom jeseni dodatno su pokazali koliko je Kostić koristan zbog mogućnosti da pokrije više pozicija u timu, pa u Juventusu nisu sigurni da li žele da se tako lako odreknu iskusnog lijevog krila. Ipak, Panatinaikos ne odustaje, jer se klub sprema za rekonstrukciju ekipe pod vođstvom Rafe Beniteza i Kostića vidi kao važan dio tog projekta.

Filip Kostić Juventus

