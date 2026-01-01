Panatinaikos je ponovo ušao u trku za Filipa Kostića
Panatinaikos ponovo pokušava da dovede Filipa Kostića. Kako prenosi grčki portal SDNA, atinski klub poslao je Juventusu ponudu za pozajmicu srpskog reprezentativca do kraja sezone.
Nešto slično vidjeli smo i tokom ljeta, kada se Kostić vratio u Torino sa pozajmice iz Fenerbahčea. Tada se spekulisalo da u Juventusu ne računaju ozbiljno na njega, ali je trener Igor Tudor odlučio da mu pruži šansu. Kostić je to iskoristio i izborio mjesto u timu.
Grci ponovo pokušavaju: Filip Kostić na izlaznim vratima Juventusa?
Ipak, novi prelazni rok je uglavnom period kad nastaju nove ideje... Ugovor srpskog krilnog beka sa Juventusom ističe u junu, pa bi tada mogao da napusti klub kao slobodan igrač, što dodatno komplikuje situaciju za "Staru damu", a nešto u sličnoj situaciji nalaze se i kad je u pitanju Dušan Vlahović.
Pitanje je koliko je Juventus spreman da prihvati ponudu iz Atine. Klub iz Torina bi, u slučaju rastanka, radije pokušao da ga proda nego da ga ponovo pošalje na pozajmicu. Uz to, Kostić i dalje ima ulogu u timu - ove sezone je 13 puta izašao na teren, postigao dva gola i zabilježio jednu asistenciju.Izvor: FEDERICO PROIETTI/ANSA
Problemi sa povredama tokom jeseni dodatno su pokazali koliko je Kostić koristan zbog mogućnosti da pokrije više pozicija u timu, pa u Juventusu nisu sigurni da li žele da se tako lako odreknu iskusnog lijevog krila. Ipak, Panatinaikos ne odustaje, jer se klub sprema za rekonstrukciju ekipe pod vođstvom Rafe Beniteza i Kostića vidi kao važan dio tog projekta.