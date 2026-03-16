Čelsi kažnjen za grijehe Romana Abramoviča: "Muljalo se" i oko transfera Nemanje Matića

Goran Arbutina
Istraga je utvrdila da je Čelsi kriv i zbog toga je kažnjen, međutim ne toliko da pokvari planove vlasniku Todu Boliju za grijehe iz Abramovičevog doba.

Čelsi je uslovno kažnjen zabranom dovođenja fudbalera na godinu dana zbog kršenja pravila finansijskog fer-pleja, još iz ere bivšeg vlasnika Romana Abramoviča. Preciznije, Čelsi i dalje može da dovodi fudbalere, osim u svoju akademiju gdje vrijedi zabrana dovođenja igrača na devet mjeseci.

"Zabrana je uslovna na period od dvije godine, što znači da će Čelsi i dalje moći da registruje igrače za prvi tim i to ukoliko ne prekrši ponovo propise. Nisu izrečene sportske sankcije, poput oduzimanja bodova, samo novčana kazna od 10 miliona funti (11,6 miliona evra)", navodi se u saopštenju Premijer lige koja je vodila ovu istragu zbog brojnih spornih transfera koje je Čelsi napravio.


"Optužbe koje se odnose na prvi tim tiču se nepotpunog finansijskog izveštavanja i neizvršenih uplata od pre 10 godina i ne bi uticale na usklađenost kluba sa pravilima o profitabilnosti i održivosti Premijer lige. Čelsi je sam prijavio ove informacije Premijer ligi (kao i UEFA i Fudbalskom savezu Engleske), a to - zajedno sa njihovom 'izuzetnom saradnjom tokom čitave istrage', liga je ocijenila kao 'značajne olakšavajuće okolnosti'", dodaje se u objašnjenju odluke s kojom se sigurno neće složiti rivali Čelsija u Premijer ligi ikoji su se nadali žešćoj kazni.

Očigledno je to što se Čelsi "sam prijavio" i bio kooperativan u istrazi pokazalo kao dobar potez novog rukovodstva, pa će Čelsi moći da nastavi da kupuje igrače za prvi tim - i da troši ogroman novac kao što je i do sada u eri Toda Bolija.

Samo ove sezone Čelsi je potrošio 334 miliona evra na pojačanja, između ostalog na Žoaa Pedra, Džejmija Gitensa, Alehandra Garnača, Jorela Hata, Lijama Delapa, Estevaa, Darija Esuga i druge, dok je otprilike isti novac i zaradio prodajući Maduekea, Nkunkua, Žoaa Feliksa, Đorđa Petrovića...

Čelsi kažnjen i za Nemanju Matića

Sankcije protiv Čelsija djelimično se odnose na isplate u ukupnom iznosu od skoro 50 miliona funti, izvršene između 2011. i 2018. godine, koje su "treće strane" uplatile na račune 12 fizičkih ili pravnih lica. U pitanju su pojačanja iz inostranstva, ne ona koja je Čelsi doveo iz Engleske.

U ovoj istrazi praćen je "put novca" (oko 23 miliona funti) isplaćen za 67 neregistrovanih agenata u vezi sa transferima sedmorice igrača, među kojima su Azar, Luiz, Širle i bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić.

Podsjetimo, Matić je prvo došao u Čelsi 2009. godine iz Košica, potom je otišao u Vitese, pa Benfiku, da bi se 2014 .godine vratio na "Stamford bridž" u transferu vrijednom 25 miliona evra. Sve do 2017. godine igrao je za "plavce" i posle 151 utakmice prešao je u Mančester junajted.

