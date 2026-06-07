Srbija ima novo čudo od djeteta: Dragutin Topić objavio fotku za istoriju

Luka Bošković ostvario je treći najbolji rezultat u istoriji Srbije u skoku udalj i zbog njega se oglasio Dragutin Topić.

Izvor: Instagram/Dragutin Topic

Luka Bošković ima 19 godina i napravio je nevjerovatan rezultat. Srpski atletičar ispisao je istoriju pošto je na Kupu Srbije u atletici imao skok od 8,14 metara u skoku udalj. Nevjerovatan rezultat koji je treći najbolji u Srbiji ikada.

Zbog toga je reagovao i legendarni Dragutin Topić koji se oglasio na društvenim mrežama. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju i poruku.

"Neverovatni Luka Bošković - 8,14 metara. Treći svih vremena u Srbiji, bravo sine", napisao je Topić. Ubrzo je čestitala i Ivana Španović.

Ispred Boškovića je samo dvoje ljudi kada je disciplina skok udalj u pitanju. Lazar Anić je 2017. godine došao do 8,15 metara, dok je prvi neprikosnoveni Nenad Stekić koji je 1975. godine došao do nestvarnih 8,45 metara. Može li Luka da ga prestigne? Pokazaće vrijeme.

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