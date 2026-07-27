Preminuo Zlatan Ibrahimbegović: Pisao je istoriju, bio je prvi banjalučki kajakaš koji je otišao na Olimpijske igre

Bivši jugoslovenski kajakaš Zlatan Ibrahimbegović je preminuo u 79. godini

Izvor: Agencija Anadolija/life.ba/screenshot

Kajakaški svijet ostao je bez jednog od najznačajnijih sportista sa prostora bivše Jugoslavije. Zlatan Ibrahimbegović preminuo je u Pertu u Australiji u 79. godini, a iza sebe je ostavio bogatu sportsku karijeru i status prvog banjalučkog kajakaša koji je učestvovao na Olimpijskim igrama.

Najveći uspjeh ostvario je 1972, kad je branio boje Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Minhenu. Tokom sedamdesetih godina bio je jedan od najboljih kajakaša u regionu, a nastupao je i na brojnim svjetskim prvenstvima, među kojima su takmičenja u Francuskoj, Italiji, Švajcarskoj i Skoplju.

Njegovi rezultati donijeli su mu veliko priznanje, pa je 1971. godine proglašen za najboljeg sportistu Bosanske Krajine u izboru "Glasa", dok je više puta bio među deset najuspješnijih sportista tog područja.

Nakon preseljenja u Australiju nastavio je da bude dio kajakaškog sporta, gdje je radio kao trener nacionalne reprezentacije. Iako je decenijama živio daleko od rodnog kraja, nije prekidao vezu sa Banjalukom, koju je posljednji put posetio 2019. godine, kada je u grad na Vrbasu doputovao kao selektor Australije na međunarodnom takmičenju.