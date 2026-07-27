Srbija poslije drame prošla dalje, ali strepi: Sin Predraga Danilovića se povrijedio

Srbija je pobijedila Dansku i zakazala duel sa reprezentacijom Francuske u šesnaestini finala Evropskog prvenstva za košarkaše do 18 godina

Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija Srbije do 18 godina pobijedila je Dansku (73:66) poslije preokreta i plasirala se u dalju fazu takmičenja sa trećeg mjesta u grupi B. Srpski tim zakazao je duel u šesnaestini finala sa Francuskom, koja je grupnu fazu završila kao druga u grupi A. "Orliće" je predvodio Andrija Sušić sa 11 poena i pet skokova, a isto toliko poena postigao je i Vuk Danilović.

Osim Sušića i Danilovića, istakao se i Luka Roganović sa devet poena, odnosno Nikola Karalić sa isto toliko poena i osam skokova. Srpski tim je iz igre šutirao 31 odsto, a rival je u gotovo svim segmentima, statistički, bio bolji od "orlića", osim u šutu sa linije penala, gdje je odnos bio 61 odsto naspram 50 odsto.

Veliki peh za Srbiju bila je povreda Vuka Danilovića - tokom jednog duela sin slavnog košarkaša nezgodno je doskočio, ostao da leži na parketu držeći se za nogu, pa je poslije ukazane pomoći teren napustio oslanjajući se na saigrače i članove stručnog štaba. Zasad ostaje da se sačeka vijest da li je mladi reprezentativac doživio težu povredu.

Srbija nije sjajno startovala, pa je sve do poluvremena bila u zaostatku. Na veliki odmor "orlići" su otišli pri rezultatu 37:33 za Dansku, pa je bilo jasno da je timu Saše Ocokoljića potrebna bolja igra, prije svega više hemije na terenu. Uspjeli su srpski reprezentativci da konsoliduju redove i po povratku na parket odigrali su sjajnih 10 minuta, koje su dobili rezultatom 24:12, što je bilo više nego dovoljno za preokret, ali i značajnu razliku.

Srbija je igrala u serijama, a ono što je bilo posebno zanimljivo jeste to da nije bilo jednog lidera na terenu, već su svi igrači doprinosili poenima. S obzirom na to da je Srbija imala dvocifrenu prednost, utisak je da su se "orlići" opustili u nastavku meča, pa se u četvrtoj četvrtini igrao egal, ali razlika iz trećeg perioda pomogla im je da rutinski privedu meč kraju.