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Svetislav Pešić držao govor vicešampionima Evrope: "Ponosni smo na vas, ali jedno moram da vam kažem"

Svetislav Pešić držao govor vicešampionima Evrope: "Ponosni smo na vas, ali jedno moram da vam kažem"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić održao je predavanje reprezentativcima Srbije do 20 godina koji su se vratili sa Evropskog prvenstva sa srebrom.

Svetislav Pešić održao govor košarkašima Srbije do 20 godina Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Mlada reprezentacija Srbije vratila se sa srebrom oko vrata sa Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina. U Beogradu ih je dočekao i nekadašnji selektor "orlova" Svetislav Pešić koji ih je okupio u holu jednog beogradskog hotela i održao im lijep govor, kao neku vrstu predavanja i savjeta za "orliće."

"Ovdje imamo razne analitičare, trenere i oni govore samo o ABA ligi i Evroligi, ovdje je o srpskoj košarci zabranjeno da se priča o tome. ABA liga koju igraju naši klubovi je prevaziđena. Ja sam rođen u Novom Sadu, nisam ni protiv čega, ali mi treba da imamo našu profesionalnu ligu. Postaneš prvak Srbije, počneš da igraš u Čačku, da se baviš košarkom. I onda kažeš - samo da mi je da jednog dana zaigram za Borac. Pa ako budem dobar, možda odem u Zvezdu, Partizan ili u reprezentaciju", rekao je Pešić.

I njima je rekao da je njegova najveća želja da se stvori profesionalna srpska liga.

"Profesionalnu ligu stvoriti sa šest stranaca, da ima prohodnost, da se igrači dokazuju u domaćim takmičenjima, da se onda tu dokažeš i da ideš u Zvezdu, Partizan ili neke druge timove, da tako napreduješ. Kažu da je meni lako da držim govore, jer idem onda u inostranstvo i da samo imam neke interese, a to nije tačno. Kažem da vama treba prvi cilj da bude da postaneš prvak Srbije, da tako kreneš."

"Slušajte trenere, roditelje, agente..."

Pogledajte

01:09
Svetislav Pešić drži predavanje srpskim košarkašima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Želio je da im objasni i da su oni ti koji moraju da razmišljaju najviše o sebi i karijeri.

"Slušajte trenere, roditelje, agente, sve je to sastavni dio, ali na kraju ste vi ti koji sami morate da preuzmete odgovornost za svoju karijeru. To je isto kao kada šutirate bacanja na kraju utakmice pri neriješenom rezultatu, stojiš, sam si i niko ti ne pomaže. Ako pogodiš, ti si vođa, ako promašiš... je** ga".

Na kraju je imao jasnu poruku za mlade igrače koji su budućnost srpske košarke.

"Ima ljudi koji vas gledaju, prate i vjeruju da možete da uspijete, ali je u isto vrijeme naša odgovornost da vam pomognemo, da vam omogućimo uslove da igrate. Da imate sistem takmičenja u kom ćete imati minutažu i igrati. Momci, svaka vam čast, svi smo ponosni na ovo što ste uradili i vi treba da budete ponosni", zaključio je Pešić.

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Tagovi

orlići Srbija košarka Svetislav Pešić

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