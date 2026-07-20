"Tek sad treba da brinemo": Srbija osvojila dvije medalje za dvije nedjelje, a Čović podsjeća na veliki problem

Predsjednik KSS Nebojša Čović kaže da trenutni uspjesi ne smiju da zavaraju.

Izvor: MONDO

Predsjednik KSS Nebojša Čović obratio se javnosti povodom osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u uzrastu do 20 godina. To je drugi veliki uspjeh za mlađe kategorije u posljednje dvije nedjelje, pošto su prethodno igrači do 17 godina slavili titulu vicešampiona svijeta.

Prema rokečima prvog čovjeka srpske košarke, ovo jeste veliki uspeh, ali ima i razloga za brigu. Nije novost da se evropska košarka suočava sa odlaskom mladih nada u Ameriku, pa će najveći izazov biti održati ih na okupu.

Srbija je odigrala sjajan turnir, ali su bez zlatnog odličja ostali posle poraza od domaćina, selekcije Slovenije.

"Imamo veliki razlog da se okupimo, za dvije nedjelje su dvije selekcije osvojile srebro, jedna na Svjetskom prvenstvu i druga na Evropskom prvenstvu. To su veliki rezultati za našu košarku. Ako se ne varam, selekcija U20 je posljednju medalju osvojila 2015. godine. To su jako dobri rezultati, mi smo počeli da postavljamo novi sistem, piramidalno... Sad nas čeka prvenstvo u18 koje počinje u Italiji 25. jula, nakon toga U16 početkom avgusta u Rumuniji", rekao je Čović i poslao poruku upozorenja:

Pogledajte 02:52 Nebojša Čović: Tek sad treba da brinemo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Ovo jeste veliki uspjeh naše košarke. Mnogi će reći, mi ne treba da brinemo ni o čemu, mi tek sad treba da brinemo jer treba da napravimo sistem u kojem će ovi mladi igrači moći da igraju i da se razvijaju. Pred nama su velika iskušenja i sa A reprezentacijom, već u avgustu imamo važan prozor, prvo sa Islandom, pa sa Italijom, a reprezentacija U20 je svoj raspored uskladila da on bude kompatibilan sa A reprezentacijom, o čemu će vam više reći trener. Što se tiče prvenstva, mi smo sinoć odigrali najlošije u odnosu na cijelo prvenstvo, ali to se dešava. Ja se nadam da će se ubuduće odazvati i drugi igrači. Nisu ovog puta bili Kostić, Drezgić, Dimitrijević i još nekoliko momaka. Sve to moramo zajednički da pratimo. Mnogi će otići pretežno u Ameriku, ali mi moramo da ih pratimo, da održavamo kontakt sa njima. Čestitke svima, uradili smo veliki posao, idemo dalje sa svim selekcijama", rekao je predsjednik KSS.

Da li će biti prostora za potencijalne nagrade koje bi stimulisale mlade igrače?

"Kada se završe sve akcije ovog ljeta, vidjećemo kakve su nam mogućnosti, da li ćemo formirati određeni nagradni fond kao dodatnu stimulaciju za igrače i trenere i stručni štab. Vidjeli ste kakav standard postavljamo u ponašanju naših reprezentacija i u opremi i pristupu i kad je himna, oni moraju da reprezentuju zemlju, hemija mora da se napravi dobra - to je urađeno sa U17 i U20", zaključio je Čović

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!