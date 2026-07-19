Srbija osvojila srebro na Evropskom prvenstvu: Slovenci prejaki u finalu

Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, Slovenija je slavila u finalu.

Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović

Srbija se vraća sa Evropskog prvenstva sa srebrnom medaljom. U finalu takmičenja za igrače do 20 godina je izgubila od Slovenije - 84:65.

Nedostajala je ekipi Nemanje Jovanovića ona igra iz prethodnih mečeva. Smirenost u bitnim momentima, bolji izbor šuteva, čvršća odbrana, posebno na šutu za tri poena. Previše otvorenih trojki su "orlići" dozvolili, a uz to su se dosta mučili u reketu sve do posljednjeg kvartala kada je bilo već prekasno...

Krenula je Srbija dobro u meč, vodila na samom početku, ali je od momenta kada je Slovenija povela na kraju prvog kvartala (15:13) to i čuvala do samog kraja. Pokušavala je srpska reprezentacija u više navrata, imala nalete, prilazila koliko-toliko, ali nije uspijevala da priprijeti više.

Držala se Srbija sve do kraja prvog poluvremena i tada je od tri poena minusa na pauzu otišla sa osam poena minusa (40:32). U drugom poluvremenu Srbija šest minuta nije dala poene iz igre, već samo sa penala, a Hrabar je ostajao sam, davao trojke i kada je na semaforu bilo 51:35 u 26. minutu bilo je jasno da je Srbiji potrebno pravo čudo.

To čudo se nije dogodilo. Nada se pojavila kada je u 34. minutu Džepina dao trojku (68:57), ali je Šojić onda napravio nesportski faul, Šuput zatim poklonio loptu rivalu i sve je bilo gotovo.

Srbija: Popović 3, Džepina 10 (9sk), Radović, Tofoski 7 (5sk, 3as), Đurić, Lučić 5, Bošnjaković 3, Šojić 13, Bundalo 5, Stanojević 10 (6sk), Ostojić, Šuput 9 (5sk, 4as)

Slovenija: Ciperle, Grošić 12 (4sk), Pađen 14 (6as), Bolhar 6, Zdravković 6, Hrabar 18 (4/7 za tri), Lapajne 2, Plut 1, Menić 10 (7sk), Petkovski 13 (7as, 5sk)

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