Janis Adetokumbo je obećavao da će da igra za reprezentaciju Grčke u FIBA "prozoru" pa se predomislio.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić će igrati za Srbiju i pokušaće da pomogne "orlovima" u predstojećem FIBA "prozoru". Želi da se ekipa kvalifikuje za Mundobasket. Sa druge strane grčki superstar Janis Adetokumbo je izdao svoju zemlju i riješio je da ipak ne igra protiv Španije i Ukrajine.

Ovo može da bude ozbiljan udarac i veliki problem za Grke, posebno ako se uzme u obzir da su u novu grupu ušli sa skorom 3-3 i eventualni porazi bi mogli znatno da im smanje šanse za prolaz na Svjetsko prvenstvo u grupi u kojoj je prva Španija (5-1), a iza su Ukrajina i Crna Gora (po 4-2), dok Portugal, Grčka i Gruzija imaju po 3-3.

Navodno je Majami uveo zabranu i tražio od košarkaškog saveza Grčke i Vasilisa Spanulisa da ne pozovu Janisa u ekipu. Ali, svima je prilično jasno šta je istina. Janis je superstar i čovjek koji može da traži da igra, ne rizikuje ni ugovor ni kazne, jer se sigurno neće odreći prve zvijezde tima koju su doveli. Zato su grčki navijači ljuti na novog igrača tima sa Floride...

Na to treba dodati i da su ljudi iz Saveza potvrdili da to nema nikakve veze sa finansijama i da su spremili da plate neophodno osiguranje za Janisovo igranje u timu.

Kalates se vratio u tim, ko je još na spisku?

Vidi opis Jokić igra za Srbiju, Adetokumbo izdao Grčku: Bez njega mogu da ostanu bez plasmana na Mundobasket Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Vasilis Spanulis je objavio i spisak od 17 igrača na koje računa, ali će pred mečeve morati da smanji taj broj na 12 igrača. Najveće iznenađenje je povratak Nika Kalatesa u nacionalni tim.

Ovako izgleda spisak Spanulisa: