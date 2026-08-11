logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka ima novi kuglaški klub: Osnovan ŽKK Feniks

Banjaluka ima novi kuglaški klub: Osnovan ŽKK Feniks

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Banjalučka kuglaška scena bogatija za novi sportski kolektiv.

ŽKK Feniks Izvor: Kuglaški savez Republike Srpske

Banjalučka kuglaška scena od naredne sezone biće bogatija za novi sportski kolektiv - Ženski kuglaški klub Feniks (ŽKK Feniks), koji je zvanično osnovan uoči samog početka ljetnog prelaznog roka.

Okosnicu novog kluba čine nekadašnje kuglašice ŽKK Vrbas, a ambicije kolektiva od samog starta postavljene su izuzetno visoko. Marijana Medić, bivša igračica Vrbasa koja je ponikla u Kozari, jedna je od glavnih organizatorki osnivanja i članica Upravnog odbora kluba. Ona nije krila zadovoljstvo zbog pokretanja ove priče:

"Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspjele da okupimo ekipu i pokrenemo novi klub. Želimo da Feniks bude klub koji će imati ozbiljnu budućnost i koji će se boriti za najviše ciljeve."

Čak 12 igračica stiglo iz Vrbasa

O tome koliko je ŽKK Feniks ozbiljno ušao u formiranje tima svjedoče i zvanični podaci Kuglaškog saveza Republike Srpske objavljeni tokom ljetnog prelaznog roka.

Za Feniks je ukupno registrovano 13 igračica. Zanimljivo je da je čak 12 njih prešlo iz ŽKK Vrbas, dok je trinaesto pojačanje Jelena Mišović - nekadašnja proslavljena kuglašica Kozare, koja stiže iz KK EDB. Sa ovakvim igračkim kadrom, Feniks već u svojoj prvoj sezoni raspolaže ogromnim iskustvom i nekima od najzvučnijih imena ženskog kuglanja u Republici Srpskoj.

Primarni cilj: Izlazak na evropsku scenu

Izvor: Vedran Ševčuk/Mondo.ba

Iako je klub tek na početku svog puta, u debitantskoj sezoni ne skrivaju visoke aspiracije. U Feniksu otvoreno poručuju da napadaju sam vrh Premijer lige BiH, dok je glavni cilj izboriti plasman u neko od evropskih takmičenja. Ukoliko ostvare svoje planove, ovaj banjalučki kolektiv mogao bi već u prvoj godini postojanja napraviti istorijski rezultat i izaći na međunarodnu scenu.

Banjaluka sa tri predstavnika u Premijer ligi

Osnivanjem ŽKK Feniks, Banjaluka sada uz Vrbas i Kastel ima tri ženska kuglaška kluba. U predstojećoj sezoni Premijer lige BiH, pored tri banjalučke ekipe, takmičiće se još i Rudar, Kozara, Rad te Olimp.

ŽKK Feniks je tek zakoračio na sportsku mapu, ali sudeći po sastavu i najavljenim ciljevima, jasno je da u elitni rang ne dolaze samo kao posmatrači.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuglanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC