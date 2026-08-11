Banjaluka ima novi kuglaški klub: Osnovan ŽKK Feniks

Banjalučka kuglaška scena bogatija za novi sportski kolektiv.

Izvor: Kuglaški savez Republike Srpske

Banjalučka kuglaška scena od naredne sezone biće bogatija za novi sportski kolektiv - Ženski kuglaški klub Feniks (ŽKK Feniks), koji je zvanično osnovan uoči samog početka ljetnog prelaznog roka.

Okosnicu novog kluba čine nekadašnje kuglašice ŽKK Vrbas, a ambicije kolektiva od samog starta postavljene su izuzetno visoko. Marijana Medić, bivša igračica Vrbasa koja je ponikla u Kozari, jedna je od glavnih organizatorki osnivanja i članica Upravnog odbora kluba. Ona nije krila zadovoljstvo zbog pokretanja ove priče:

"Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspjele da okupimo ekipu i pokrenemo novi klub. Želimo da Feniks bude klub koji će imati ozbiljnu budućnost i koji će se boriti za najviše ciljeve."

Čak 12 igračica stiglo iz Vrbasa

O tome koliko je ŽKK Feniks ozbiljno ušao u formiranje tima svjedoče i zvanični podaci Kuglaškog saveza Republike Srpske objavljeni tokom ljetnog prelaznog roka.

Za Feniks je ukupno registrovano 13 igračica. Zanimljivo je da je čak 12 njih prešlo iz ŽKK Vrbas, dok je trinaesto pojačanje Jelena Mišović - nekadašnja proslavljena kuglašica Kozare, koja stiže iz KK EDB. Sa ovakvim igračkim kadrom, Feniks već u svojoj prvoj sezoni raspolaže ogromnim iskustvom i nekima od najzvučnijih imena ženskog kuglanja u Republici Srpskoj.

Primarni cilj: Izlazak na evropsku scenu

Izvor: Vedran Ševčuk/Mondo.ba

Iako je klub tek na početku svog puta, u debitantskoj sezoni ne skrivaju visoke aspiracije. U Feniksu otvoreno poručuju da napadaju sam vrh Premijer lige BiH, dok je glavni cilj izboriti plasman u neko od evropskih takmičenja. Ukoliko ostvare svoje planove, ovaj banjalučki kolektiv mogao bi već u prvoj godini postojanja napraviti istorijski rezultat i izaći na međunarodnu scenu.

Banjaluka sa tri predstavnika u Premijer ligi

Osnivanjem ŽKK Feniks, Banjaluka sada uz Vrbas i Kastel ima tri ženska kuglaška kluba. U predstojećoj sezoni Premijer lige BiH, pored tri banjalučke ekipe, takmičiće se još i Rudar, Kozara, Rad te Olimp.

ŽKK Feniks je tek zakoračio na sportsku mapu, ali sudeći po sastavu i najavljenim ciljevima, jasno je da u elitni rang ne dolaze samo kao posmatrači.