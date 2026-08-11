Saša Ilić se oglasio pred revanš meč sa Tobolom u Kazahstanu i otkrio šta očekuje od tog meča.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan je na korak do prolaska u plej-of Konferencijske lige. U prvom meču u Humskoj je pobijedio Tobol (3:0) i u Kazahstan je otišao dva dana ranije kako bi "ovjerio" prolaz u meču koji se igra u četvrtak (17h po našem vremenu). Saša Ilić se nada pobjedi i prolasku.

"Sve je lijepo rečeno, imamo još jedan meč za dva dana. Očekuje nas naporan i težak put, letimo oko šest sati, zato smo krenuli dva dana ranije. Da imamo vremena i za odmor i trening i da damo maksimum, da probamo da pobijedimo, ali važnije je da prođemo dalje", počeo je Ilić.

Vidi opis "Moramo da budemo svjesni toga, smetaju mi neke stvari": Saša Ilić upozorava igrače Partizana, otkrio i ko ne igra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na tri evropska meča crno-bijeli imaju tri pobjede i gol-razliku 8:0. Volio bi šef struke još jedan trijumf.

"Da bi sve bilo najpozitivnije, onda bi trebalo da pobijedimo. Ali, moramo da budemo svjesni da je to ekipa koja je domaćinska. Rijetko kada gube tamo. Koliko god mi nešto razmišljali, oni nisu toliko slabi, iako je rezultat sa našeg stadiona previsok. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, da svaki igrač da maksimum. Ne znam šta će biti, ali da probamo da pobijedimo."

Zašto ne igraju Aleksić i Ugrešić i šta je sa Hetafeom?

Vidi opis "Moramo da budemo svjesni toga, smetaju mi neke stvari": Saša Ilić upozorava igrače Partizana, otkrio i ko ne igra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Potvrdio je Ilić da u revanšu neće igrati Milan Aleksić i Ognjen Ugrešić.

"Ugrešić ima povredu prednje lože i to iziskuje određeno mirovanje, radi terapije i nadam se da će biti spreman u narednom periodu. Što se Aleksića tiče, njega posljednje dvije-tri nedjelje muči bol u tetivi. Procijenili smo da je bolje da ostane da trenira individualno da bi bio spreman za naredne mečeve."

Ako srpski tim prođe u plej-of tamo ga čeka najteži mogući zadatak, okršaj sa španskim Hetafeom.

"Nemamo pravo da razmišljamo o Hetafeu. Ponavljam od kada sam došao, da Partizan samo kroz maksimalnu ozbiljnost i intenzitet igrača može svima da parira, pa tako i Tobolu. Moramo da dajemo maksimum, tako će biti nadam se i u četvrtak, pa onda da se spremamo za dalje."

Zamjerke, Že i mirnoća

Vidi opis "Moramo da budemo svjesni toga, smetaju mi neke stvari": Saša Ilić upozorava igrače Partizana, otkrio i ko ne igra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Pojasnio je Ilić i kakve zamjerke vidi u igri svog tima i šta mora da se popravi.

"Ne postoji trener koji u nekim trenucima neće biti najzadovoljniji, bez obzira na rezultat. Smetaju mi određene stvari, ali smo mi mlada ekipa. Prvenstveno te greške koje pravimo u odbrani, ne mislim samo na defanzivce, već na cijelu ekipu. Moramo to da popravljamo u hodu, jer nas očekuje teška utakmica ako prođemo Tobol. Kažnjeni smo u našem prvenstvu zbog tih grešaka koje ne bi trebalo da se ponavljaju."

U avionu za Kazahstan je i Že koji bi mogao da dobije šansu da zaigra.

"Že vuče taj neki udarac i problem sa koljenom još od Mačve, to je veoma bolno. Bol će imati i narednih mjesec dana. Nadam se, trenirao je, biće u konkurenciji za tim. Ako bude u mogućnosti probaćemo da ga iskoristimo, jer nam je potreban igrač njegovog kvaliteta za mečeve koji slijede."

I za kraj je objasnio i šta bi to volio da vidi od svog tima u revanšu u Konferencijskoj ligi.

"Neku određenu mirnoću. Partizan ne smije da dozvoljava da rival pravi šanse ni iz čega. To mi smeta, nešto što apostrofiram i moramo to da promijenimo. Trudimo se kroz treninge i analize da eliminišemo te detalje. Moramo da budemo takmičarska ekipa", zaključio je Ilić.