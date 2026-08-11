Žrijeb UEFA Evropa kupa: SFK 2000 protiv Slovana iz Libereca

Čehinje će na megdan Sarajkama, odlučeno je današnjim žrijebom u Nionu.

Izvor: uefa.com

Prve utakmice ove faze takmičenja na programu su 26. avgusta, dok su revanš susreti zakazani za 2. septembar. SFK 2000 će biti domaćin u prvom susretu, dok će u revanšu gostovati debitantu u ovom takmičenju.

Pobjednici ukupno 12 dvomeča izboriće plasman u drugo pretkolo. U toj narednoj fazi pridružiće im se još 20 ekipa - 11 drugoplasiranih timova iz kvalifikacionih mini-turnira Lige šampiona, kao i devet ekipa koje budu poražene u trećem kolu kvalifikacija za elitno evropsko klupsko takmičenje.

Osim Slovana, Sarajke su na žrijebu mogle da dobiju Fejenord (Holandija), Brondbi (Danska), Kolos, Odesa (Ukrajina) i Čiksereda (Rumunija), ali su na kraju kuglice odlučile da će to biti češki klub.

Kako funkcioniše Evropa kup za žene?

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

U sezoni 2026/27, ukupno 13 klubova obezbijedilo je direktan ulazak u ovo takmičenje. To su trećeplasirane ekipe iz nacionalnih prvenstava saveza rangiranih od 8. do 13. mjesta (Norveška, Holandija, Austrija, Češka, Ukrajina i Danska), kao i drugoplasirane ekipe iz saveza rangiranih od 18. do 24. mjesta (među kojima su Island, Srbija, Bjelorusija, Belgija, Slovenija, Hrvatska i Rumunija).

Pored toga, sistem "prelaska" iz Lige šampiona omogućiće drugu šansu klubovima koji budu eliminisani u ranijim fazama najelitnijeg takmičenja: devet ekipa eliminisanih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i drugoplasirane i trećeplasirane ekipe sa 11 mini-turnira drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

UEFA Evropa kup za žene je klasično kup takmičenje po eliminacionom sistemu i igra se paralelno sa Ligom šampiona. Sastoji se od ukupno šest faza - prvog i drugog kola pretkola, osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finala, a sve faze se igraju na dvije utakmice (kod kuće i u gostima).

Šampion Evropa kupa za žene automatski obezbjeđuje plasman u treće kolo kvalifikacija (Staza šampiona) za Ligu šampiona za sezonu 2027/28, gdje će imati samo jednu prepreku do ulaska u ligašku fazu najjačeg klupskog takmičenja u Evropi.