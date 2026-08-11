Miško Ražnatović je odgovorio na pitanje iz Grčke oko kontakata koji su nastali između Dimitrisa Janakopulosa i Nikole Jokića oko prelaska u Panatinaikos.
Šanse da Nikola Jokić odbije najveći ugovor u istoriji NBA lige i da dođe da igra za Panatinaikos su minimalne. To je svima jasno, dobro ne baš svima. Dimitris Janakopulos se i dalje nada tome, javno je pričao da je poslao ponudu za najboljeg košarkaša na svijetu i da hoće da ga dovede.
Između ostalog je tom prilikom rekao da je poslao ponudu za njega i "da slobodno pozovu njegovog agenta Miška Ražnatovića i da ga pitaju". Upravo su to učinili grčki mediji i kontaktirali poznatog menadžera sa jednim prilično jednostavnim pitanjem. Da li je istina to što je prvi čovjek "zelenih" rekao.
"Miško, da li je istina da je Janakopulos zvao Jokića?": Ražnatović otkrio detalje, sad je sve jasnije
"Da, istina je to što je Janakopulos rekao. Poslali su ponudu Jokiću", kratko je rekao Ražnatović za grčki "Atletiko".
Ο ατζέντης του Νίκολα Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μίλησε στο Athletiko και τον Μιχάλη Ντόκο για πιθανή πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον παίκτη του.#paobcaktorpic.twitter.com/AWrhkI1zfF— Athletiko (@athletiko_gr)August 11, 2026
Izjava Janakopulosa došla je i do Amerike pa je nastala mala panika, posebno ako se uzme u obzir da Denver trenutno radi veoma loš posao. Tim koji ima u ovom trenutku teško da može da konkuriše za titulu, a vrijeme ističe.
Šta je Janakopulos rekao?
"Miško, da li je istina da je Janakopulos zvao Jokića?": Ražnatović otkrio detalje, sad je sve jasnije
Dimitris Janakopulos je javno poručio da će dogodine da dovede Nikolu Jokića u tim Željka Obradovića...
"Jedan igrač koji je moj san i kog ću dovesti dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor", rekao je Janakopulos u podkastu "Euro insiders".