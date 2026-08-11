Miško Ražnatović je odgovorio na pitanje iz Grčke oko kontakata koji su nastali između Dimitrisa Janakopulosa i Nikole Jokića oko prelaska u Panatinaikos.

Izvor: MN Press/Youtube/YouTube/Panathinaikos BC

Šanse da Nikola Jokić odbije najveći ugovor u istoriji NBA lige i da dođe da igra za Panatinaikos su minimalne. To je svima jasno, dobro ne baš svima. Dimitris Janakopulos se i dalje nada tome, javno je pričao da je poslao ponudu za najboljeg košarkaša na svijetu i da hoće da ga dovede.

Između ostalog je tom prilikom rekao da je poslao ponudu za njega i "da slobodno pozovu njegovog agenta Miška Ražnatovića i da ga pitaju". Upravo su to učinili grčki mediji i kontaktirali poznatog menadžera sa jednim prilično jednostavnim pitanjem. Da li je istina to što je prvi čovjek "zelenih" rekao.

Vidi opis "Miško, da li je istina da je Janakopulos zvao Jokića?": Ražnatović otkrio detalje, sad je sve jasnije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Da, istina je to što je Janakopulos rekao. Poslali su ponudu Jokiću", kratko je rekao Ražnatović za grčki "Atletiko".

Ο ατζέντης του Νίκολα Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μίλησε στο Athletiko και τον Μιχάλη Ντόκο για πιθανή πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον παίκτη του.#paobcaktorpic.twitter.com/AWrhkI1zfF — Athletiko (@athletiko_gr)August 11, 2026

Izjava Janakopulosa došla je i do Amerike pa je nastala mala panika, posebno ako se uzme u obzir da Denver trenutno radi veoma loš posao. Tim koji ima u ovom trenutku teško da može da konkuriše za titulu, a vrijeme ističe.

Šta je Janakopulos rekao?

Dimitris Janakopulos je javno poručio da će dogodine da dovede Nikolu Jokića u tim Željka Obradovića...

"Jedan igrač koji je moj san i kog ću dovesti dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor", rekao je Janakopulos u podkastu "Euro insiders".