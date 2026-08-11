Izjava Dimitrisa Janakopulosa o dolasku Nikole Jokića u Panatinaikos je izazvala buru i u Americi. Počeli su i oni da pišu o tome...

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić u Panatinaikosu? Djeluje nemoguće i nešto što je teško ostvarivo i u video-igrama. Ali, izjava koju je Dimitris Janakopulos dao o tome je uzburkala javnost i u Americi. Čak se i tamo pojavila panika zbog riječi prvog čovjeka Panatinaikosa.

Počeli su i tamošnji mediji da pričaju o svemu tome. Posebno zbog činjenice da će Jokić naredne sezone da bude slobodan agent. Dobiće ponudu Denvera za najveći ugovor u istoriji NBA lige, ali ima dosta upitnika do tada. Posebno ako se uzme u obzir da je sastav Nagetsa u ovom trenutku daleko ispod tima koji može da se bori za titulu.

Vidi opis Panika u Americi zbog Nikole Jokića: Jedna izjava pokrenula je potpuni haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Američki "ESPN" podsjeća i na to da je Jonas Valančijunas napustio Denver da bi igrao u Evroligi za Žalgiris. Ali, isto tako zaboravljaju i razliku u godinama i ulogu u timu koju njih dvojica imaju.

Igranje Nikole Jokića bilo gdje drugdje osim u NBA ligi djeluje kao naučna fantastika, ali očigledno je da su i Amerikanci zabrinuti zbog problema koje Nagetsi imaju u ovom trenutku.

Janakopulos već najavio Jokića

Janakopulos je već najavio da će Jokića da dovede naredne godine u PAO.

"Jedan igrač koji je moj san i kog ću dovesti dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor", rekao je Janakopulos u podkastu "Euro insiders".