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Panika u Americi zbog Nikole Jokića: Jedna izjava pokrenula je potpuni haos

Panika u Americi zbog Nikole Jokića: Jedna izjava pokrenula je potpuni haos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Izjava Dimitrisa Janakopulosa o dolasku Nikole Jokića u Panatinaikos je izazvala buru i u Americi. Počeli su i oni da pišu o tome...

U NBA pišu o planu Panatinaikosa da dovede Nikolu Jokića Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić u Panatinaikosu? Djeluje nemoguće i nešto što je teško ostvarivo i u video-igrama. Ali, izjava koju je Dimitris Janakopulos dao o tome je uzburkala javnost i u Americi. Čak se i tamo pojavila panika zbog riječi prvog čovjeka Panatinaikosa.

Počeli su i tamošnji mediji da pričaju o svemu tome. Posebno zbog činjenice da će Jokić naredne sezone da bude slobodan agent. Dobiće ponudu Denvera za najveći ugovor u istoriji NBA lige, ali ima dosta upitnika do tada. Posebno ako se uzme u obzir da je sastav Nagetsa u ovom trenutku daleko ispod tima koji može da se bori za titulu.

Američki "ESPN" podsjeća i na to da je Jonas Valančijunas napustio Denver da bi igrao u Evroligi za Žalgiris. Ali, isto tako zaboravljaju i razliku u godinama i ulogu u timu koju njih dvojica imaju.

Igranje Nikole Jokića bilo gdje drugdje osim u NBA ligi djeluje kao naučna fantastika, ali očigledno je da su i Amerikanci zabrinuti zbog problema koje Nagetsi imaju u ovom trenutku.

Janakopulos već najavio Jokića

Janakopulos je već najavio da će Jokića da dovede naredne godine u PAO.

"Jedan igrač koji je moj san i kog ću dovesti dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor", rekao je Janakopulos u podkastu "Euro insiders".

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga KK Panatinaikos

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