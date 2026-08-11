"Pogriješio sam sa Bodirogom": Sjeo pred kamere i konačno objasnio zašto je napravio glupost

Dimitris Janakopulos pričao je o odnosu sa Dejanom Bodirogom i skidanju banera iz dvorane.
Dejan Bodiroga je proveo je četiri godine u Panatinaikosu i osvojio dvije od tri evroligaške titule sa klubom. Ali je u martu ove godine Dimitris Janakopulos poludio i odlučio da skloni baner sa njegovom slikom i titulom u ruci iz dvorane "OAKA" i da ga na taj način izbriše na neki način iz klupske istorije. Sada je shvatio da je to bila pogrešna odluka.
"Svi pravimo greške. Dejan je legenda Panatinaikosa, legenda je evropske košarke. I Dejan je moj prijatelj. Kada sklonim sve na stranu, prijatelj je. Nije osoba koja je otišla iz košarke, još je u košarci, ima određenu poziciju. Kada smo na plesnom podijumu, mogu da nas kritikuju ili da nam aplaudiraju. Nisam bio srećan zbog nekoliko stvari, ali je moja odluka bila pogrešna i ispraviću je. Baner će se vratiti veoma brzo", rekao je Janakopulos u podkastu "Euro insajder".
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Vlasnik Panatinaikosa tvrdi da je tip osobe koja umije da prizna grešku. Doduše, to ne pokazuje tako često, bar ne u javnim nastupima na društvenim mrežama.
"Znate li bilo koga ko zna sve kako treba? Znam samo dvije takve osobe u Grčkoj. Vratiću se na moj moto. Ja ću da vas natjeram da priznate svoju grešku, da vas ubijedim, da vas natjeram, razumjećete. Ali isto tako moram i ja da shvatim kada pogriješim. Da li žalim za nekim stvarima? Ono što radimo u životu nas gradi, to su pozitivne, negativne stvari, prave odluke, greške. Ne znam da li žalim zbog nečega. Pokušam da vratim situaciju u glavi, da vidim šta bih mogao drugačije da uradim", poručio je Janakopoulos.
Zašto je Janakopulos izbrisao Bodirogu?
☘️ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε στο ημίχρονο του ντέρμπι στο ΣΕΦ να... κατεβάσει το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Telekom Center Athens.#paobcpic.twitter.com/5r2AdP0RTE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr)March 6, 2026
U evroligaškom derbiju Grčke u martu je Olimpijakos pobijedio Panatinaikos (86:80), a poslije tog meča je Janakopulos bio bijesna na sudije. Na tom meču su pravdu dijelili Migel Anhel Perez, Emilio Perez i Sašo Petek. Tada je Janakopulos ostavio poruku na srpskom jeziku.
"Sram te bilo", napisao je Dimitris i poslije toga naredio radnicima da sklone Bodirogin baner iz dvorane što su i uradili. Umjesto njega je stavljena slika Fragiskosa Alvertisa.