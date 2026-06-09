Dejan Bodiroga i Ćus Bueno predstavili su novi koncept Evrolige i na sastanku Borda Evrolige usvojen je trogodišnji plan razvoja.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je imala novi sastanak ključnih ljudi predvođenih Dejanom Bodirogom i Ćusom Buenom i na njemu su predstavljeni planovi za budućnost evropske košarke. Predstavljena je trogodišnja strategija za razvoj i doneseno je mnogo važnih odluka. Definitivno je usvojen prijedlog da se nastavi sa tranzicijom iz sistema licenci u sistem franšiza.

O tome je MONDO i ranije pisao, kao i o mogućnosti da status franjšiza dobiju i srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan. U martu je odobren sistem franšiza sa kojim će se krenuti od 1. jula i planira se proširenje takmičenja od sezone 2027/28.

Navedeno je da je veliki broj kako klubova tako i investitora i samih gradova izrazio želju da učestvuje u ovom procesu i da se pojavi u budućnosti u proširenoj Evroligi. Takođe, na ovom sastanku je potvrđeno da su Asvel i Fenerbahče odlučili da ostanu u okviru Evrolige i da žele status franšize, dok se razgovori sa Real Madridom nastavljaju.

Bilo je takođe riječi i o reformi Evrokupa. Plan je da od sezone 2026/27 u Evrokupu učestvuju 32 tima, a više od 40 ekipa je izrazilo želju da bude dio takmičenja. Igraće se u četiri grupe sa po osam timova, a 16 ekipa proći će u nokaut fazu takmičenja koja će se igrati po sistemu na dvije dobijene utakmice. U Evrokupu će se takođe izdavati dugoročne petogodišnje licence i to za otprilike 20 timova. Ostatak ekipa imaće jednogodišnje pozivnice.

Bodiroga i Bueno izdali saopštenje

Vidi opis Bodiroga predstavio plan nove Evrolige: Sve se mijenja, srpski klubovi se bore za svoje mjesto Dejan Bodiroga sa suprugom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Evroliga nastavlja da se razvija uz samopouzdanje, jedinstvo i ambiciju. Napredak koji smo postigli našim strateškim planom nastavlja da pokazuje snagu našeg takmičenja i spremnost klubova da stanu uz naš projekat uz navijače, partnere, investitore i ostale učesnike. Imali smo sjajnu sezonu i fokusirani smo na sljedeću fazu rasta. Odluke koje su donesene su važan korak naprijed u građenju jačeg takmičenja i stvaranja dugoročne vrijednosti za naše klubove", stoji u zajedničkoj izvjavi Bodiroge i Buena.

Glavni čovjek za finansije Evrolige Ćavi Pujada nagllasio je: "Veoma smo zadovoljni finansijskim napretkom Evrolige, kako ove sezone tako i u skorijim godinama. Ponovo smo probili rekorde kada je u pitanju obrt, profit i distribucija novca klubovima. Nevjerovatan napredak u komercijalnim performansama klubove zajedno sa postavljanjem novih standarda napravio je okvir u kome gradimo put ka većoj održivosti takmičenja. Danas je više od trećine naših timova potpuno održivo i nadamo se da će to biti 70 odsto timova u naredne tri godine, možda i ranije. Sa prebacivanjem na sistem franšiza koji bi trebako da poveća vrijednost lige i klubova i da poboljša nove investicije, prilike za razvoj su nevjerovatne."

he Board also approved the license extensions of LDLC ASVEL Villeurbanne and Fenerbahce Beko Istanbul, and was updated on ongoing conversations with Real Madrid with regards to this subject.

Lastly, the executive team updated the Board on potential one-year wild cards to be awarded for the 2026-27 season, including the list of interested teams.