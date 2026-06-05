Ovo zvuči kao bajka: Crvena zvezda i Partizan dio revolucije u evropskoj košarci, Ćus Bueno sve otkrio

Evroligi je prijetilo ogromno urušavanje, ali se elitno košarkaško takmičenje odlučilo za radikalne promjene koje će donijeti ogromne prihode i privući veliki broj investitora.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno je za samo tri mjeseca potpuno preokrenuo situaciju u evropskoj košarci. Od toga da su velikani prijetili istupanjem lige i žaili se na uslove, stigli smo do produženja desetogodišnjih licenci, pregovora o prelasku na franšizni sistem i uključivanja velikog broja investitora koji su spremni da ulažu u infrastrukturu širom Starog kontinenta.

U intervjuu za "Eurohoops", Španac je istakao da se nada da će Real Madrid uskoro produžiti licencu i da pregovori o franšiznom sistemu koji bi trebalo da startuje od sljedeće sezone, uveliko traju. Trenutno se razmatra da li je bezbjedno da Abu Dabi bude domaćin Fajnal-fora 2027. godine ili će biti potrebno pronaći alternativu.

"Abu Dabi je domaćin Fajnal-fora 2027. godine. Naravno, pratimo razvoj događaja u regionu i stalno se konsultujemo sa njima. Ono što čujemo jeste da stvari mogu relativno brzo da se vrate u normalu, možda za nedjelju ili dvije. Mi, međutim, nemamo kontrolu nad tim. Naravno, ako iz bilo kog razloga ne budemo mogli da idemo, istražićemo druge scenarije, ali još nismo u toj fazi. Abu Dabi će uskoro biti domaćin UFC-a, NBA događaja, Formule 1, koncerata, i to se za sada nije promijenilo, tako da očekujemo i nadamo se da će uslovi biti pravi da nastavimo po planu", poručio je Bueno za Eurohoops.

Tri od četiri tima kojima ovog juna ističe licenca su već potpisali produžetak saradnje, a još uvijek se čeka na konačnu odluku Real Madrida.

"Prošlo je malo više od tri mjeseca, čak ni četiri. I izuzetno sam uzbuđen što sam ovdje. Veoma sam srećan. Mislim, ovo je nevjerovatna organizacija. Ovo je nevjerovatan brend. Mislio sam da je dobar, ali je mnogo bolji nego što sam očekivao. Ako pogledate šta smo uradili, moramo biti veoma, veoma zadovoljni, ne samo zbog stvari koje smo postigli za vrlo kratko vrijeme, već i zbog toga kako tržište, klubovi i svi ostali prihvataju našu viziju i naš projekat i priključuju mu se. Da navedem nekoliko primjera: radili smo na licencama za klubove kako bi ostali sa nama. Dva tima, ASVEL i Fenerbahče, potpisala su ugovore; nadamo se da će Real Madrid potpisati sljedeće nedjelje. To čujemo od njih. Kreirali smo ovaj novi model, novo poglavlje širenja franšiza."

Prema njegovim riječima preko 70 kluba želi da bude dio Evrolige i Evrokupa, a prelazak na sistem franšiza je i te kako popularan i garantuje klubovima projekte na duže staze...

"Imali smo mnogo razgovora sa investitorima. Oni žele da ulažu u naše arene. Žele da nam daju milijardu kako bi nas podržali u ovom projektu. Promijenili smo Evrokup. Stvaramo prilike za više timova, dugoročno. O tome ćemo govoriti kasnije. Imamo skoro 70 klubova koji žele da se priključe ovoj organizaciji. U kritičnom trenutku kada sam došao, stvari su bile pomalo izgubljene u smislu vizije ili projekta. A sada imamo više od 70 klubova koji su se obavezali ili su pismeno izrazili interesovanje. Rekli su da žele da budu dio ove organizacije, bilo da žele da kupe tim, da stvore franšizu u Evroligi ili da budu dio Evrokupa. A na poslovnoj strani, promijenili smo cjelokupnu raspodjelu prihoda, promijenili smo digitalnu strategiju direktnog odnosa sa potrošačima i stvorili smo novo takmičenje, a to je Superkup. I sve to za samo tri mjeseca. Dakle, izuzetno sam srećan. Bio sam zauzet, neću da lažem. Ali ono na šta sam najponosniji jeste to što smo sa timovima, izvršnim odborom i ljudima u Evroligi stvorili jedan plan koji sada svi naši vlasnici i svi naši timovi prihvataju. I zajedno su jači. Vide da su ujedinjeni oko tog plana. Imati sve u istoj prostoriji sa istom idejom, kada su, kao što znate, u prošlosti bili veoma podijeljeni, sada sve uspijevamo da usvojimo jednoglasno. Predugo je bilo rijetko da se klubovi slože. Veoma sam ponosan na ono što smo postigli."

Šta se događa sa Real Madridom? "Oni još nisu potpisali, ali stalno govorim, kao što sam govorio od početka, da će ostati sa nama. Bio sam optimista od prvog dana, jer jednostavno mislim da je to najbolja opcija za njih. Kao što su učinili Fenerbahče i ASVEL, nadamo se da će i Real Madrid uraditi isto. Moramo da poštujemo činjenicu da su usred izbora, glasanje je ovog vikenda. Nadamo se da ćemo početkom sljedeće nedjelje moći ponovo da započnemo razgovor i pokušamo da ovo završimo što je prije moguće, jer moramo da nastavimo sa sljedećom sezonom. Moramo da predstavimo ažuriranje takmičenja odboru 9. juna i bilo bi sjajno da Madrid već tada bude uključen."

Kakva će razlika između klubova akcionara i prelaska u franšize? Dosadašnjih 13 akcionara bi trebalo austomatski da pređa na novi sistem, dok je za ovak vid saradnje zainteresovanih još 17 klubova.

"U osnovi, za mene postoji nekoliko stvari. Prvo, postati franšiza biće signal tržištu: ovdje smo da ostanemo zauvijek. A to donosi mnogo investicionog interesovanja, jer postoji dugoročno razmišljanje. Ako imate desetogodišnju licencu, a zatim ona nestane, svake godine vaša vrijednost je manja. Kada vam istekne vrijeme, vaša vrijednost je nula i počinjete sve ispočetka. Mi smo to promijenili. Sada će timovi biti ovdje zauvijek, tako da možemo da investiramo. Možete da pravite planove za arenu jer će oni biti tu i za 25 godina i mogu da traže dugoročni, 25-godišnji kredit. Mogu da imam investitora koji može da dobije udio u mojoj kompaniji jer zna da može da računa na povraćaj investicije i EBITDA rezultate (finansijski pokazatelj koji meri osnovnu operativnu profitabilnost kompanije. Skraćenica označava zaradu prije uračunatih kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije prim. aut.) tokom više godina. Postoji toliko razloga zašto je to važno", rekao je Bueno za Eurohoops i zaključio:

"Ako ste franšiza i želite da tražite investicije trećih strana ili da prodate klub, vaša vrijednost je mnogo, mnogo veća. Zato ću preokrenuti pitanje: koji je nedostatak franšiza? Lakše je kada se tako pogleda. Postoji mnogo prednosti i nema mana. Zato su ljudi to prihvatili. I sada me traže da to uradimo što je prije moguće kako bi mogli da pređu na sljedeći nivo."