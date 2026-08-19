Srpski teniser Novak Đoković posjetio je crkvu Svetog Đorđa u Sinsinatiju, gdje je oduševio parohijane svojom toplinom i pažnjom prema djeci.

Izvor: Facebook/St. George Serbian Orthodox Church Cincinnati

Srpski teniser Novak Đoković boravio je prethodnih dana u Sinsinatiju (Ohajo) gdje ga je nažalost zaustavio prvi "izazivač". U pitanju je Tirante iz Argentine, koji je iskoristio Đokovićeve fizičke probleme zbog kojih je jedva stajao na nogama, tako da je eliminisan već u drugoj rundi mastersa.

Ipak, njegov dolazak u Sinsinati nije bio uzalud. Đoković je stigao da se druži sa Srbima iz dijaspore i posjetio je prije nekoliko dana Srpsku pravoslavnu crkvu "Sveti Đorđe" u Sinsinatiju. Pogledajte fotografije koje je parohija podijelila:

Vidi opis Novak Đoković posjetio crkvu Svetog Đorđa u Sinsinatiju, parohijani ostali bez teksta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Facebook Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Facebook Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Facebook Br. slika: 10 10 / 10

"Danas smo imali veoma posebnog i neočekivanog gosta u našoj maloj srpskoj parohiji. Novak Đoković je posjetio našu crkvu i, iako je poznat i voljen širom svijeta, pokazao je tako iskrenu skromnost i ljubaznost. Odvojio je vrijeme za našu djecu, ponudio se da se slika sa njima, potpisivao im majice i jednostavno provodio vrijeme sa našom zajednicom. Prelijep podsjetnik da je prava veličina često praćena skromnošću", poručili su iz Crkve i dodali:

"Hvala ti, Novače, što si donio toliko radosti našoj djeci i što si učinio ovaj dan onim koji će naša mala parohija dugo pamtiti".

Đoković se javio i na Preobraženje

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

Nije nikakva tajna da je Novak Đoković veliki vjernik, tako da se na Instagramu oglasio i na jedan od najvećih hrišćanskih praznika - bez ikakvog teksta, samo uz fotografiju koja simbolizuje Preobraženje Gospodnje.

Bila je to veoma moćna poruka najboljeg srpskog sportiste, koji je trenutno na drugom kraju planete, gdje se sprema za US Open i opet pored svih obaveza nije zaboravio da pravoslavni vjernici danas obilježavaju jedan od najvažnijih događaja u hrišćanstvu, prvo pojavljivanje Isusa Hrista u vidu svjetlosti.

"Imam dvije ogrlice koje stalno nosim. Jedna je pravoslavni krst koji simboliše moju povezanost sa hrišćanskom zajednicom. Mnogo mi znači. Druga ogrlica simbolizuje tenisku lopticu, ali ujedno i planetu. Simboliše moje tenisko putovanje, kada je otvorim, tu su slike moje porodice. Tu smo moja žena i ja, sin, ćerka i naši psi. Jako mi je važna ova ogrlica, otvorim je svaki dan, poljubim svakog člana porodice. Osjećam da smo zajedno i kada fizički nisu prisutni", rekao je Nole u jednom ranijem intervjuu.

Takođe, osim što ga čeka početak US Opena, gdje će igrati i u miks-dublu sa Arinom Sabalenkom, Đoković će promovisati svoj film koji izlazi na Amazonu 20. avgusta.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)