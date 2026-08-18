Novak Đoković: "To sam ja - pomogao sam Sineru iako sam znao šta će biti"

Uoči premijere dokumentarca 'Zimski vuk', Đoković govori o svojoj posvećenosti tenisu i sličnostima sa mladim Sinerom. Prvi put je rekao da je njegov nasljednik i da se ne kaje što mu je pomogao.

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Srpski teniser Novak Đoković dao je intervju za italijanski list "Korijere delo Sport" uoči premijere Amazonovog dokumentarnog filma "Zimski vuk" (izlazi 20. avgusta) i otkrio je da se tamo "zavjesa spušta" njegovom veličanstvenom pobjedom protiv Janika Sinera u pet setova na Australijan openu.

Gledali smo nevjerovatan meč koji je Novak Đoković igrao u 39. godini, i pobjedu nad najboljim na svijetu koja je ponovo dokazala da je najveći svih vremena, pa je Italijane zanimalo - vidi li Novak sebe u Janiku?

"Vidite ovako, sličnosti svakako postoje, iako je svaki čovjek jedinstven i poseban", rekao je Đoković i potom pokušao da približi sličnosti: "Obojica dolazimo iz planina, on iz Južnog Tirola, a ja iz Srbije." (Novakova porodica imala je restoran na Kopaoniku.)

"Obojica smo odabrali skijanje kao sport, napustili smo dom sa 13 godina, bili primorani da brzo odrastemo, daleko od porodice i ljudi koje volimo. Nema nikakve sumnje da nam je skijanje donijelo elastičnost, pokretljivost, sposobnost klizanja po svakoj podlozi: fleksibilnost članaka potiče od snijega, baš kao i ravnoteža i koordinacija između gornjih i donjih ekstremiteta. A neću ni da ulazim u detaljnije tehničke aspekte tenisa koji Janik i ja igramo: i tu ima mnogo sličnosti."

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"Dakle, da vam ukratko odgovorim: da, prepoznajem sebe u Sineru", naglasio je Đoković.

Novak i Siner - opsjednuti tenisom?

Novinar italijanskog lista ocijenio je da je Siner "opsjednut tenisom" kao Đoković, tako da je tu našao sličnost između njih dvojice, što se nije naročito dopalo srpskom asu.

"Ne bih to nazvao opsesijom, već posvećenošću, konstantnom i potpunom, tenisom. Posmatram njegovu posvećenost i potpuno se pronalazim u tome: želji da se poboljša, napreduje, razvija u svakom pogledu. Janik Siner se, kao ni ja, nikada ne zadovoljava. Ima šampionski mentalitet, oduvijek ga je imao. Dominantna je sila, a ipak se svakog jutra budi sa željom da bude bolji nego prethodnog dana. I vjerujte mi, nijedna pobjeda ne može da zadovolji tu glad, čak ni 24 grend slem titule. I van tenisa, upravo je taj aspekt karaktera ono što me najviše približava Sineru", rekao je Đoković.

"Tenis je individualni sport: nema izmjena, ne možete da stanete pet minuta pored terena dok se igra nastavlja, nema saigrača koji mogu da vam pomognu. Sami ste sa sobom. Ako imate loš dan, ispali ste. Tenis je nemilosrdan, brutalan. Ponekad mi kažu: Nole, ti si kao Leo Mesi... Kad bi to samo bilo moguće! Sa 39 godina volio bih da igram samo 90 minuta."

"Novače, zašto si pomogao Sineru?"

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Nije nikakva tajna da je Novak Đoković još prije nekoliko godina gledao jedan trening Janika Sinera i tada je prišao njegovom treneru Darenu Kejhilu i dao savjet kako da popravi njegovu igru. Isto je učinio i sa Rikardom Pjatijem, koji ih je obojicu trenirao, tako da je sada upitan - zašto je bio tako velikodušan?

"Odgovoriću vam ovako: zašto da ne? U tom trenutku nisam mogao da ne budem vjeran sebi, bez obzira na to šta je bilo na talonu. To sam ja", zaključio je Novak.

Kakav je savjet Đoković dao Sineru?

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Kada je Đoković prije nekoliko godina pobijedio Sinera 3:0 na Vimbldonu, sačekao ga je Daren Kejhil: "Poslije intervjua sam prišao Novaku i rekao mu: 'Tek sam počeo da radim sa Janikom, ne želim da prelazim granicu niti da budem nepristojan, naravno da ne moraš ništa da mi kažeš, ali postoji li nešto što ti odmah upada u oči, a što bi moglo da nam pomogne u radu sa njim?'", rekao je Australijanac kasnije.

"Posvetio mi je deset do petnaest minuta, mada se vjerovatno ni ne sjeća toga. Analizirao je njegovu igru, pričao o varijaciji, odnosno nedostatku varijacije u njegovoj igri, o tome kako protivnici mogu da se naviknu na njegov tempo i udarce, kako se ne plaše njegovih izlazaka na mrežu jer znaju da ne voli da ide naprijed, kako ne koristi drop-šotove i kako mu je servis predvidiv."

"Dosta toga smo već znali, ne baš sve, ali mogli smo da se vratimo Janiku i kažemo mu: 'Ovo je upravo ono na čemu radimo, a isto je rekao i Novak.' A kada to dolazi od Novaka, onda ima ogromnu težinu. On je samo rekao: 'U redu, idemo da radimo'."

Poslije svega toga, Đoković je rekao da se "kaje" jer je Siner postao opasniji: "Sve sam mu iznio - sve što sam primijetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobjeđivao na Vimbldonu - svake proklete godine! Tako da, možda sam pogriješio, ne znam", rekao je Đoković i izazvao smijeh u studiju nakon ovogodišnjeg poraza od Sinera na Vimbldonu.