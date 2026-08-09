Novak gleda iz Herceg Novog i ne vjeruje: Ako je ovo "velika trojka", imamo problem

Dok se Karlos Alkaraz i Janik Siner povlače zbog povreda, Novak Đoković ostaje u igri za Sinsinati. Šta to znači za tenis? Da li i dalje ozbiljno može da se poredi sa erom u kojoj su gospodarili Đoković, Nadal i Federer?

Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Sinsinati, jedan od najvećih masters turnira, počinje već 15. avgusta i još je neizvjesno ko će na njemu uopšte učestvovati. Karlos Alkaraz se povukao zbog problema sa zglobom ruke, koji mu i dalje ne dozvoljava da trenira maksimalnim intenzitetom, očekuje se da se svakog trenutka povuče i Janik Siner koji ima problema sa kolenom i zbog toga je pretpostavka da će odmoriti uoči US Opena, dok bi od aktuelne "velike trojke" mogao da učestvuje samo najstariji - Novak Đoković.

Za sada postoje najave da će Đoković igrati iako je trenutno na godišnjem odmoru u Crnoj Gori. Vidjeli smo da uživa u provodu na nastupima Vlade Georgieva u Herceg Novom, ali čak i u 40. godini ne planira da se - poput svojih upola mlađih kolega - povlači sa turnira zbog toga što se ne osjeća na "sto odsto".

Iako je Sinsinati turnir na kome Đoković nema potrebe da ostvaruje neke "nedosanjanje snove", štaviše igrao je osam finala i tri puta ga osvajao, planira da se pojavi pred američkom publikom jer prosto - voli tenis i ne kalkuliše kao drugi.

U "veliku trojku" pokušao je da se ubaci i Saša Zverev koji je osvojio prvi grend slem ovog leta na Rolan Garosu, potom je izgubio finale Vimbldona, a zatim je pokazao stare dobre navike - fluktuacije u formi. Ispao je u prvom kolu Montreala.

Zbog toga je prosto nevjerovatno da najbolji teniseri sveta u ovoj eri odustaju od mastersa, pa čak i grend slemova, što Đoković nije mogao ni da zamisli kao opciju u "svoje vrijeme". Tada je za rivale imao Rodžera Federera i Rafaela Nadala i svaki od njih trojice znao je da nema milimetar prostora za opuštanje, pošto bi "onaj drugi" to mogao da iskoristi i uveća prednost na ATP listi, obori neki rekord, dođe do bolje forme...

I u takvoj konkurenciji Novak Đoković je često isticao da su ga upravo Federer i Nadal "gurali" naprijed i da je zbog njih došao do 24 grend slema, a usudićemo se da kažemo da je mogao i do duplo više u ovakvoj konkurenciji koja znatno lakše odustaje od svojih ciljeva. "Velika trojka" kažete? Teško da može u isti koš sa onom.

Šta je sa Sinerom?

Prema pisanju italijanskog lista "La Gazzetta dello Sport", Siner i njegov tim zabrinuli su navijače odlaskom u bolnicu uoči puta u SAD, a kasnije je otkriveno da postoji "neprijatnost u koljenu". Zato se sada procjenjuju opcije i razmatraju se najbolje strategije za to kako bi bio spreman za US Open.

Već je odustao od Montreala, navodno zbog "zgusnutog" rasporeda, što je još jedna tema o kojoj bi mogla da se pravi paralela sa starijom generacijom, a strahuje i da bi pauza od mjesec dana mogla da ga poremeti kada su ambicije u Njujorku u pitanju.

Prošle godine je stigao do finala Sinsinatija, ali je u borbi za titulu protiv Alkaraza bio primoran da preda meč zbog bolesti.

Šta je sa Alkarazom?

Još u Barseloni Karlos Alkaraz povredio je ručni zglob i ima "tenosinovitis". U pitanju je zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se igra Karlosa Alkaraza bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.

Sinsinati je inače turnir koji je Karlos Alkaraz prošle godine osvojio rutinski, što znači da će izgubiti još hiljadu bodova na ATP listi, a osim toga ostaće i bez pripreme za US Open koji je "iza ugla".

Šta je sa Đokovićem?

Kao i svake sezone u "ovim godinama" pravio je pauzu poslije Vimbldona, a sada odlazi u Ameriku gdje će igrati Sinsinati i US Open, dok će u međuvremenu promovisati i dokumentarni film o svom životu.

Takođe, biće ovo prilika za njega da uveća svoju kolekciju masters titula, posebno ako ni Sinera ni Alkaraza ne bude bilo u Sinsinatiju. Već sada je rekorder sa čak 40 "hiljadarki", a juri i rekord Džimija Konorsa koji je osvojio najviše trofeja ikada (109). Trenutno je Đoković na trećem mjestu sa 101, dva manje od Rodžera Federera.

Posljednju titulu osvojio je prošle sezone u Atini.

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