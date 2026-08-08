Velež želi iskoristiti umor Borca, Ibro Rahimić optimista: Po kvalitetu smo četvrta ekipa u ligi

Mostarski Velež na otvaranju premijerligaške sezone gostuje Borcu u Banjaluci (nedjelja, 18.30).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Pred sami početak nove sezone u Premijer ligi BiH i prvi veliki ispit na gostovanju u Banjaluci kod ekipe Borca (nedjelja, 18.30), šef stručnog štaba Veleža Ibro Rahimić osvrnuo se na trenutnu formu, kadar i ambicije "rođenih". Kako ističe, teška i naporna faza u Evropi, tačnije u Konferencijskoj ligi, ostavila je traga, ali je reprezentativna i takmičarska pauza iskorištena na najbolji mogući način.

Iskoristiti umor i gust raspored rivala

Rahimić naglašava da je ekipa nakon četiri izuzetno teška evropska susreta bila pod velikim opterećenjem, pogotovo igrači koji su iznijeli najveći teret uz vrlo uzak kadar.

"Poslije te utakmice dao sam igračima tri dana odmora i mislim da smo se oporavili. Moramo se sad fokusirati na prvenstvo. Borac je igrao u četvrtak tešku utakmicu, dok mi nismo imali meč tokom sedmice i dobro smo radili. Možda je to naša mala prednost i nadam se da imamo dovoljno energije da im se suprotstavimo", poručuje Rahimić.

Širi roster i kompletiranje tima

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Velika olakšica za stručni štab uoči starta prvenstva jeste i rješavanje administrativnih problema oko registracije igračkog kadra. Rahimić je potvrdio da su sve nedoumice oko novih imena otklonjene u posljednji čas.

Svi fudbaleri koji su se priključili ekipi tokom priprema i perioda suspenzija sada imaju pravo nastupa. Trener Veleža izrazio je uvjerenje da će novopridošli igrači donijeti prijeko potrebnu dubinu i širinu rotacije, te predstavljati veliku korist za tim u predstojećim izazovima.

Ambicije ostaju iste: Velež želi u Evropu

Kada su u pitanju dugoročni ciljevi kluba u novoj sezoni, strateg Veleža smatra da ekipa ima kvalitet za sami vrh bh. fudbala. Analizirajući konkurenciju, Rahimić je svrstao Velež u sami vrh lige.

"Mislim da mi imamo vrlo dobru ekipu i da možemo igrati u Evropi. Kada pogledam ove tri ekipe koje obično završavaju na vodećim mjestima – Borac, Zrinjski i Sarajevo – smatram da smo mi trenutno ta četvrta ekipa po svemu i po kvalitetu. Nadam se da ćemo svake godine igrati Evropu, a sve preko toga biće još bolja situacija za klub i za sve nas", zaključio je Rahimić.