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Odlučujući sati za Janika Sinera: Svi čekaju da se oglasi iz hotela

Odlučujući sati za Janika Sinera: Svi čekaju da se oglasi iz hotela

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dan pred planirani put u Ameriku, Janik Siner još nema definitivnu odluku o stanju svog koljena. Svi čekaju vijest iz Torina, gdje odsjeda u Juventusovom hotelu.

Hoće li Janik Siner igrati na US openu Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lider ATP liste Janik Siner (24) u Torinu prolazi posljednje preglede pred zakazani odlazak u Ameriku u nedjelju. Osvajač Vimbldona je pred konačnom odlukom - da li će njegovo desno koljeno poslije upale biti u stanju da narednih nedjelja izdrži napore u Sinsinatiju i na US openu.

Prema pisanju "Gazete delo Sport", moguće je i to da Siner odluči da preskoči Sinsinati (od sredine sljedeće nedjelje) i da direktno ode na US open, koji počinje 30. avgusta.

Siner se ovih dana liječi u Juventusovom medicinskom centru u Torinu, pod nadzorom ljekara italijanske Dejvis kup reprezentacije Luke Semberbonija. U tu svrhu odsjeo je u Juventusovom hotelu, da ne bi putovao do Monte Karla i nazad zbog terapija.

"Prvi teniser svijeta trebalo bi da otputuje u Ohajo danas ili sutra. Problem sa desnim koljenom, koji nije ozbiljne prirode, razvija se u najboljem mogućem smjeru, ali sada njegov tim mora da odluči da li da ode u Ameriku samo kako bi trenirao, bez nastupa na turniru koji prethodi US openu", piše italijanski medij.

Prvi put neće igrati od Vimbldona do Njujorka?

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sinerova strepnja je da se ne vrati prebrzo na teren, već da pruži svom desnom koljenu dovoljno vremena za potpuni oporavak pred posljednji grend slem u sezoni. Ako bude odlučio da ne nastupi do US opena, Siner će prvi put u karijeri imati "prazan hod" od Vimbldona, na kojem je osvojio titulu, do grend slema u Njujorku.

Žrijeb za masters u Ohaju zakazan je za srijedu, pa Siner ima još vremena da odluči. Novak Đoković je prošle nedjelje potvrdio da će igrati.

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Tagovi

Janik Siner Tenis US open Masters Sinsinati

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