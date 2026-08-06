logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo se Novaku nikad nije dešavalo: Siner i Alkaraz odustaju, a Zverev se odmah "raspao"

Ovo se Novaku nikad nije dešavalo: Siner i Alkaraz odustaju, a Zverev se odmah "raspao"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i zbog toga što nikada nije "otaljavao" turnire, posebno ne u najboljim godinama. Alkaraz i Siner su odustali od mastersa u Montrealu, dok je Zverev došao potpuno nespreman i odmah ispao.

tenis u problemu kada nema novaka djokovica Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz odlučili su da preskoče masters u Montrealu iz različitih razloga. Đoković prosto u veteranskim godinama nema želju da igra turnire koji mu ne prijaju i želio je više vremena za odmor, Janik Siner je odlučio da štedi snagu za Sinsinati i US Open uz nove zdravstvene probleme koje ima, dok je Karlos Alkaraz i dalje ne spreman zbog svih problema koje ima sa ručnim zglobom.

To je značilo da drugi teniser svijeta Saša Zverev ima otvoren auto-put do titule na Rodžers kupu, posebno nakon dva uzastopna finala grend slemova (osvojio je Rolan Garos i izgubio finale Vimbldona), međutim dogodilo se sasvim suprotno. Nijemac je ispao već u prvom kolu protiv Talon Grikspora (2:1).

"Da budem iskren, nisam očekivao da ću igrati dobro ove nedjelje", rekao je Saša Zverev koji je nekako "hladan" došao u Montreal na turnir koji traje već dvije nedelje.

"Uzeo sam malo vremena za sebe nakon posljednjih nekoliko mjeseci, zatim sam trenirao, ali takmičenje je ipak potpuno druga priča", kazao je Zverev i iznenadio samog sebe koliko nije ličio na sebe u ovom trenutku: "Takođe nisam mislio ni da ću igrati ovoliko loše".

"Ovo je vjerovatno najgori meč koji sam odigrao ove sezone. Nisam imao mnogo loših mečeva ove godine, ali ovaj je na samom vrhu te liste".

"Nema drame"

Zverev je propustio priliku da dođe do trofeja, pošto su se povukli Siner, Alkaraz i Đoković, čak i Ože-Alijasim, međutim ne želi da tome pridaje veliki značaj: "Nije to ništa strašno. Tenis je pun uspona i padova. Veoma sam zadovoljan kako su izgledali moji protekli mjeseci i sada samo treba da se vratim na taj nivo", rekao je Zverev.

"Nije propuštena šansa. Već sam osvojio sedam mastersa, tako da to nije problem", naglasio je Zverev koji se nada boljem izdanju u Sinsinatiju.

"Moram da treniram, da nastavim da radim i da se vratim u ritam!".

Novaku se ovo nije dešavalo...

Jedan od razloga što je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena je i zbog toga što u svom "prajmu" nikada nije odustajao, kamoli "otaljavao" turnire kako to danas čini njegova konkurencija. Siner i Alkaraz su kalkulisali za masters u Montrealu, što se Đokoviću nikada nije dešavalo u njegovim godinama, a kamoli je pomišljao da dođe nespreman na turnir kao Zverev, ako na njemu ne bi igrali Nadal i Federer.

Tek to je bila slučajnost, sva trojica su željela da budu na svakom turniru na svijetu...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Karlos Alkaraz Aleksandar Zverev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC