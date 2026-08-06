Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i zbog toga što nikada nije "otaljavao" turnire, posebno ne u najboljim godinama. Alkaraz i Siner su odustali od mastersa u Montrealu, dok je Zverev došao potpuno nespreman i odmah ispao.

Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz odlučili su da preskoče masters u Montrealu iz različitih razloga. Đoković prosto u veteranskim godinama nema želju da igra turnire koji mu ne prijaju i želio je više vremena za odmor, Janik Siner je odlučio da štedi snagu za Sinsinati i US Open uz nove zdravstvene probleme koje ima, dok je Karlos Alkaraz i dalje ne spreman zbog svih problema koje ima sa ručnim zglobom.

To je značilo da drugi teniser svijeta Saša Zverev ima otvoren auto-put do titule na Rodžers kupu, posebno nakon dva uzastopna finala grend slemova (osvojio je Rolan Garos i izgubio finale Vimbldona), međutim dogodilo se sasvim suprotno. Nijemac je ispao već u prvom kolu protiv Talon Grikspora (2:1).

Vidi opis Ovo se Novaku nikad nije dešavalo: Siner i Alkaraz odustaju, a Zverev se odmah "raspao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Horacio Zamora / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Da budem iskren, nisam očekivao da ću igrati dobro ove nedjelje", rekao je Saša Zverev koji je nekako "hladan" došao u Montreal na turnir koji traje već dvije nedelje.

"Uzeo sam malo vremena za sebe nakon posljednjih nekoliko mjeseci, zatim sam trenirao, ali takmičenje je ipak potpuno druga priča", kazao je Zverev i iznenadio samog sebe koliko nije ličio na sebe u ovom trenutku: "Takođe nisam mislio ni da ću igrati ovoliko loše".

"Ovo je vjerovatno najgori meč koji sam odigrao ove sezone. Nisam imao mnogo loših mečeva ove godine, ali ovaj je na samom vrhu te liste".

"Nema drame"

Zverev je propustio priliku da dođe do trofeja, pošto su se povukli Siner, Alkaraz i Đoković, čak i Ože-Alijasim, međutim ne želi da tome pridaje veliki značaj: "Nije to ništa strašno. Tenis je pun uspona i padova. Veoma sam zadovoljan kako su izgledali moji protekli mjeseci i sada samo treba da se vratim na taj nivo", rekao je Zverev.

"Nije propuštena šansa. Već sam osvojio sedam mastersa, tako da to nije problem", naglasio je Zverev koji se nada boljem izdanju u Sinsinatiju.

"Moram da treniram, da nastavim da radim i da se vratim u ritam!".

Novaku se ovo nije dešavalo...

Jedan od razloga što je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena je i zbog toga što u svom "prajmu" nikada nije odustajao, kamoli "otaljavao" turnire kako to danas čini njegova konkurencija. Siner i Alkaraz su kalkulisali za masters u Montrealu, što se Đokoviću nikada nije dešavalo u njegovim godinama, a kamoli je pomišljao da dođe nespreman na turnir kao Zverev, ako na njemu ne bi igrali Nadal i Federer.

Tek to je bila slučajnost, sva trojica su željela da budu na svakom turniru na svijetu...

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Pogledajte 01:05 Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)