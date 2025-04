Siner kuka na nepravdu, a slagao da ne trepne: Kad je spomenuo Đokovića i Alkaraza, provalili ga

Janik Siner je ispričao da ne prati tenis od kada je suspendovan zbog dopinga, a potom je vrlo dobro analizirao aktuelnu situaciju gdje tačno zna sve o rezultatima Đokovića, Alkaraza, Zvereva...

Najbolji teniser svijeta Janik Siner dogovorio se sa Svjetskom anti-doping agencijom (WADA) da prihvati tromjesečnu suspenziju zbog dopinga, kako bi izbjegao njihovu žalbu na Sudu za sportsku arbitražu koju bi vjerovatno izgubio i bio kažnjen sa najmanje godinu dana pauze, međutim uprkos toj "usluzi" ne prestaje da priča da je oštećen.

Tako je u prvom intervjuu od suspenzije, i to za italijanski "Skaj Sports", Janik Siner ispričao da misli da mu je učinjena velika nepravda i da zato i ne prati tenis od tog trenutka: "Gledao sam jako, jako malo tenisa... Jedva da pratim bilo šta osim nekoliko mečeva koji me zanimaju, ali što se ostalog tiče - apsolutno ništa", rekao je Janik Siner pomalo deprimirano, uz objašnjenje da smatra da je oštećen.

"Zato što je to nešto na šta nemam nikakvu kontrolu, na rezultate i kako drugi igraju. A i svakako sam van takmičenja tri mjeseca, pa nema ni poente da gledam trenutno - moj povratak je još daleko. Prilično neobičan trenutak u mojoj karijeri, ali skoro da ništa ne gledam", rekao je Siner koji se potom "odao" da gleda.

Već u narednom odgovoru, kada su ga pitali da li je očekivao da će Zverev i Alkaraz igrati tako slabo od Australijan opena, Siner je zapravo pokazao da prati tenis:

"Ne postoji nešto što se zove sigurna pobjeda. Čak i onda kad igraš protiv igrača koji je 100. ili 150. na svijetu, to su sve tijesni mečevi, posebno kad nisi na sto odsto. Možda uz to i oni prolaze kroz teške momente van terena, a to ne možemo da znamo. Mnogo toga može da ti zasmeta kada izađeš na teren - možda je to pritisak, možda misao o prvom mjestu na listi, možda je nešto porodično ili vezano za ljude koji su ti bliski... Tako da stvarno ne znam", opširno će Siner uz poruku da sada slijede turniri na šljaci gdje svašta može da se promijeni.

Prema njegovom mišljenju, Alkaraz i Zverev su favoriti u Monte Karlu, a ističe da mu se sviđa što je situacija u tenisu takva da "razne" generacije prijete.

"Što se tiče rangiranja, svi se slažemo da je ono važno - da li se vraćam kao broj prvi, drugi, treći... Ali i za ATP tur je ovo prilično neobičan trenutak, zar ne? Trenutak kada dolazi nova generacija, pa onda još mlađa generacija ha-ha, pa onda i Nole koji i dalje igra finala ili osvaja turnire. Puno se stvari dešava trenutno u sportu, ali ja odavde ne mogu da utičem ni na šta, tako da... Takva je situacija", rekao je Siner koji "ne prati" tenis.

Podsjetimo, Sinerova suspenzija ističe baš 5. maja, uoči mastersa u Rimu, gdje će moći nesmetano da igra i spremi se za Pariz.