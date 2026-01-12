logo
Borac zainteresovan za bivšeg omladinca Parme! 1

Borac zainteresovan za bivšeg omladinca Parme!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
Banjalučki klub planira da angažuje Marka Brekala, koji je posljednje tri godine bio član kluba sa stadiona "Enio Tardini".

FK Borac pokrivalica Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca počeli su u subotu sa pripremama za proljećni dio sezone.

U odnosu na prethodnu polusezonu, u timu neće biti Luke Zorića, Sandera Kopmana, Harisa Berbića i Gilerma Sirevelda, koji su napustili klub. Prvi novajlija je španski štoper i dosadašnji član Rudar Prijedora Abel Paskval Urbon. Očekuje se i povratak veziste Dine Skorupa, a prema informacijama iz Italije, Borac je zainteresovan i za dovođenje Marka Brekala, dosadašnjeg omladinca Parme.

Desnom krilu rođenom 2006. godine istekao je ugovor sa Parmom sa početkom 2026. godine, a u ovaj klub stigao je početkom 2023. godine iz Širokog Brijega. Nije upisao nijedan nastup za prvi tim kluba sa stadiona "Enio Tardini", ali je zato odigrao 26 mečeva za selekciju do 18 godina.

Parmi su ga, inače, preporučili sjajni nastupi u kadetskoj selekciji Širokog Brijega, pa je tako postigao 32 gola na 42 utakmice.

Nastupao je i za reprezentacije BiH do 15, 16 i 17 godina, a prema pisanju italijanskog novinara Rudija Galetija, i Zrinjski bi, pored Borca, rado vidio Brekala u svojim redovima.

(mondo.ba)

FK Borac Marko Brekalo transferi Premijer liga BiH fudbal

Kako

Kad rekoste da nema para?

