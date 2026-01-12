Borac zainteresovan za bivšeg omladinca Parme!

Banjalučki klub planira da angažuje Marka Brekala, koji je posljednje tri godine bio član kluba sa stadiona "Enio Tardini".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca počeli su u subotu sa pripremama za proljećni dio sezone.

U odnosu na prethodnu polusezonu, u timu neće biti Luke Zorića, Sandera Kopmana, Harisa Berbića i Gilerma Sirevelda, koji su napustili klub. Prvi novajlija je španski štoper i dosadašnji član Rudar Prijedora Abel Paskval Urbon. Očekuje se i povratak veziste Dine Skorupa, a prema informacijama iz Italije, Borac je zainteresovan i za dovođenje Marka Brekala, dosadašnjeg omladinca Parme.

Desnom krilu rođenom 2006. godine istekao je ugovor sa Parmom sa početkom 2026. godine, a u ovaj klub stigao je početkom 2023. godine iz Širokog Brijega. Nije upisao nijedan nastup za prvi tim kluba sa stadiona "Enio Tardini", ali je zato odigrao 26 mečeva za selekciju do 18 godina.

⌛ EXCL | Marko Brekalo, after ending his Parma contract after 3 years, is close to choosing his next club.



The RW has offers from Borac Banja and Zrinjski.



The 19-year-old - 24 games & 5 goals for youth national teams - was considered one of Bosnia’s greatest talents.pic.twitter.com/soP4zkkajJ — Rudy Galetti (@RudyGaletti)January 11, 2026

Parmi su ga, inače, preporučili sjajni nastupi u kadetskoj selekciji Širokog Brijega, pa je tako postigao 32 gola na 42 utakmice.

Nastupao je i za reprezentacije BiH do 15, 16 i 17 godina, a prema pisanju italijanskog novinara Rudija Galetija, i Zrinjski bi, pored Borca, rado vidio Brekala u svojim redovima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)