Trojac napustio Gradski stadion: Berbić u Češkoj, crveno-plavi dres razdužili i Zorić i Kopman

Autor Dragan Šutvić
Tri fudbalera napustila su Borac sa početkom priprema.

Berbić, Zorić i Kopman otišli iz Borca Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Mladi štoper Haris Berbić (2006.), koji je ljetos postao član Borca, napustio je crveno-plavi tabor i postao novi član Slovana iz Libereca.

Berbić je u Borac i Banjaluku stigao iz juniorskog pogona Kustošije, potpisavši ugovor na tri godine. Međutim, na Gradskom stadionu se zadržao samo pola godine, privukavši pažnju češkog kluba, koji je morao da plati obeštećenje banjalučkom klubu.

Osim Berbića, klub su u zimskoj pauzi napustili vezisti Luka Zorić i Sander Kopman.

U tekućoj sezoni Zorić je upisao samo pet ligaških nastupa, dok je Kopman uknjižio tri.

Počele pripreme

Fudbaleri Borca danas su počeli sa pripremama za proljećnu polusezonu, koju dočekuju kao lideri premijerligaške tabele.

Drugi dio priprema odradiće u Antaliji, od 18. januara, a u turskom ljetovalištu ostaće do kraja mjeseca. 

Prvi zvanični meč u 2026. godini Borac će odigrati 7. februara u Vrapčićima protiv Veleža.

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal FK Borac Premijer liga BiH Haris Berbić Luka Zorić Sander Kopman

