Ponovo se osniva regionalna liga u rukometu!

Nova liga neće imati nikakve veze sa SEHA ligom koja je ugašena prije tri godine, a zeleno svjetlo dao je i EHF.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljevic

Predstavnici rukometnih saveza BIH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije danas će održati sastanak u Zagrebu, a tema je osnivanje regionalne lige, objavio je "Glas Srpske".

Domaćin sastanka je Rukometni savez Hrvatske, a na njemu će biti prisutni i predstavnici Rukometnog saveze tzv. Kosova, uz napomenu da se povodom toga niko iz Rukometnog saveza Srbije nije bunio.

Inicijator osnivanja regionalne lige je RK Zagreb, a novo takmičenje neće imati nikakve veze sa SEHA ligom koja je ugašena prije tri godine.

Za učešće u ligi zainteresovan je i beogradski Partizan, dok RK Zagreb želi učešće u ovakvom tkamičenju kako bi bio što konkurentniji u Evropi.

Ideja je da u regionalnoj ligi učestvuju dva do tri kluba iz svake republike, a među njima bi trebao da bude i banjalučki Borac.

O ideji regionalne lige i današnjem sastanku upoznata je i Evropska kuća rukometa (EHF), koja je dala zeleno svjetlo za cijelu priču, navodi "Glas Srpske".

Podsjetimo klubovi iz regiona, neki kraće, neki duže, igrali su ranije SEHA ligu. Ovo tkamičenje počelo je u szeoni 2011/12 i trajalo do sezone 2021/22, da bi naredne sezone bilo prekinuto u fazi četvrtfinala.

Banjalučki Borac odigrao je pet sezona u SEHa ligi do 2016, Izviđač je učestvovao četiri puta, dok su klubovi poput Zagreba i Neksea odigrali svih 12 sezona.